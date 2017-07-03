Уникальную выставку для незрячих создали в Боливии

[посетительница выставки]:
«Теперь я прикоснулась к лицу освободителя Симона Боливара и представляю, каким он был. Знаю, какое у него было лицо — длинное или худое, был ли он бородатым. Так что у меня сложился полный его образ».
Организаторы выставки хотят, чтобы и незрячие люди могли глубже знакомиться с историей своей страны.
[Марилиа Мита Монтеро, организатор выставки]
«Они совершают тактильное путешествие, исследуя рельефы, бюсты, копии оружия».
О каждом экспонате здесь также можно и почитать. Текст написан шрифтом Брайля. Посетители говорят, необычная экспозиция подарила им богатые впечатления.
[посетитель выставки]:
«Каждый незрячий человек считает, что имеет право получать информацию в той или иной форме, однако её немного. Иногда говорят, что самая важная информация лучше входит через глаза. А мы получили ту же возможность через прикосновения».
Выставка проходит в Национальном художественном музее Боливии. Ранее она побывала в столице Сукре и в городе Кочабамба.