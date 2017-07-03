03 июля 2017

Уникальную выставку для незрячих создали в Боливии

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«Руки, передающие историю» — так называется необычная выставка в Ла-Пасе. Она создана специально для слепых боливийцев. Все экспонаты здесь можно трогать руками. Только так незрячие могут понять, как, например, выглядели народные герои.

[посетительница выставки]:
«Теперь я прикоснулась к лицу освободителя Симона Боливара и представляю, каким он был. Знаю, какое у него было лицо — длинное или худое, был ли он бородатым. Так что у меня сложился полный его образ».

Организаторы выставки хотят, чтобы и незрячие люди могли глубже знакомиться с историей своей страны.

[Марилиа Мита Монтеро, организатор выставки]
«Они совершают тактильное путешествие, исследуя рельефы, бюсты, копии оружия».

О каждом экспонате здесь также можно и почитать. Текст написан шрифтом Брайля. Посетители говорят, необычная экспозиция подарила им богатые впечатления.

[посетитель выставки]:
«Каждый незрячий человек считает, что имеет право получать информацию в той или иной форме, однако её немного. Иногда говорят, что самая важная информация лучше входит через глаза. А мы получили ту же возможность через прикосновения».

Выставка проходит в Национальном художественном музее Боливии. Ранее она побывала в столице Сукре и в городе Кочабамба.

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