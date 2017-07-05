Интернет-приложения помогают не попасть под пули в Рио-де-Жанейро

В Бразилии появилось два интернет-приложения, которые помогают жителям Рио-де-Жанейро не попасть под пули во время неожиданных перестрелок. Они часто вспыхивают, когда полиция патрулирует фавелы либо когда преступные группировки выясняют отношения.

Одно из приложений создала международная организация Amnesty International. Оно называется «Перекрёстный огонь». В режиме реального времени оно отслеживает места, где идут перестрелки, и сообщает о них пользователям.

[Сесилия Оливейра, консультант]:

«Люди сообщают нам об этом через социальные сети. Иногда сообщают, что только что видели перестрелку. Или сообщают, что всё закончилось. Так что мы с ними на связи. Они устанавливают приложение, и число пользователей растёт с каждым днём».

По такому же принципу работает второе приложение — «Где стрельба?». Его создал местный энтузиаст.

[Энрике Коэлью Кааману, разработчик приложения «Где стрельба?»]:

«У нас нет задачи кого-то арестовать, нет прямой связи с полицией, наркоторговцами или с кем-то ещё. Наша цель – помочь людям избежать случайных пуль. Это важно для нас».

Приложения также отслеживают сообщения средств массовой информации и полиции.

В Рио-де-Жанейро насчитывается примерно тысяча фавел – беднейших кварталов города. В них процветает преступность, в том числе – наркоторговля. В трущобах ни дня не обходится без перестрелки.

Согласно официальным данным, с января по май в штате Рио-де-Жанейро были убиты примерно 2300 человек. Это на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.

Между тем, новые приложения уже многим жителям Рио помогли избежать шальных пуль.