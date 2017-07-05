Интернет-приложения помогают не попасть под пули в Рио-де-Жанейро

Одно из приложений создала международная организация Amnesty International. Оно называется «Перекрёстный огонь». В режиме реального времени оно отслеживает места, где идут перестрелки, и сообщает о них пользователям.
[Сесилия Оливейра, консультант]:
«Люди сообщают нам об этом через социальные сети. Иногда сообщают, что только что видели перестрелку. Или сообщают, что всё закончилось. Так что мы с ними на связи. Они устанавливают приложение, и число пользователей растёт с каждым днём».
По такому же принципу работает второе приложение — «Где стрельба?». Его создал местный энтузиаст.
[Энрике Коэлью Кааману, разработчик приложения «Где стрельба?»]:
«У нас нет задачи кого-то арестовать, нет прямой связи с полицией, наркоторговцами или с кем-то ещё. Наша цель – помочь людям избежать случайных пуль. Это важно для нас».
Приложения также отслеживают сообщения средств массовой информации и полиции.
В Рио-де-Жанейро насчитывается примерно тысяча фавел – беднейших кварталов города. В них процветает преступность, в том числе – наркоторговля. В трущобах ни дня не обходится без перестрелки.
Согласно официальным данным, с января по май в штате Рио-де-Жанейро были убиты примерно 2300 человек. Это на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.
Между тем, новые приложения уже многим жителям Рио помогли избежать шальных пуль.