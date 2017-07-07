В Мехико обнаружили руины дома знатных ацтеков

В доме, от которого остались только руины, жили знатные представители этой народности.
[Мария де ла Лус Эскобедо, археолог]:
«В этом квартале испанцев преследовали, и, как это бывало у коренных американцев, они отняли у конкистадоров флаг и взяли их в плен».
Археологи также нашли человеческие останки и погребальные принадлежности. Среди них – различные фигурки, обсидиановые ножи и керамика. Все эти предметы и строительный материал здания указывают на то, что здесь жила именно знать.
[Мария де ла Лус Эскобедо, археолог]:
«Эта находка позволила нам глубже проникнуть в историю, и теперь мы сможем сохранить это место».
Испанский конкистадор Эрнан Кортес со своими солдатами завоевал Теночтитлан в августе 1521 года после 70-дневной осады. Императора ацтеков Монтесуму II убили, а город разрушили. Вскоре пала и ацтекская империя.
На руинах Теночтитлана вырос Мехико. Археологи полагают, что здесь их ждёт ещё много находок.