В Мехико обнаружили руины дома знатных ацтеков

Мексиканские археологи обнаружили в центре Мехико руины древнего здания ацтеков. Здесь в доиспанские времена стоял город-государство Теночтитлан. В начале XVI века конкистадоры разрушили его, но перед этим ацтеки оказывали яростное сопротивление.

В доме, от которого остались только руины, жили знатные представители этой народности.

[Мария де ла Лус Эскобедо, археолог]:

«В этом квартале испанцев преследовали, и, как это бывало у коренных американцев, они отняли у конкистадоров флаг и взяли их в плен».

Археологи также нашли человеческие останки и погребальные принадлежности. Среди них – различные фигурки, обсидиановые ножи и керамика. Все эти предметы и строительный материал здания указывают на то, что здесь жила именно знать.

[Мария де ла Лус Эскобедо, археолог]:

«Эта находка позволила нам глубже проникнуть в историю, и теперь мы сможем сохранить это место».

Испанский конкистадор Эрнан Кортес со своими солдатами завоевал Теночтитлан в августе 1521 года после 70-дневной осады. Императора ацтеков Монтесуму II убили, а город разрушили. Вскоре пала и ацтекская империя.

На руинах Теночтитлана вырос Мехико. Археологи полагают, что здесь их ждёт ещё много находок.