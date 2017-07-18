Хакерская атака на Катар: ОАЭ заявили о своей непричастности

Объединённые Арабские Эмираты не причастны к хакерской атаке на катарские веб-сайты, которая стала причиной дипломатического кризиса на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник объявил министр иностранных дел ОАЭ

[Анвар Гаргаш, министр иностранных дел ОАЭ]:

«Наше посольство в Вашингтоне уже сообщило, что мы отрицаем эти обвинения. Думаю, с этим кризисом связано много сплетен и ложных новостей. В итоге правда всплывёт на поверхность».

Ранее американское издание Washington Post, ссылаясь на данные разведки США, написало, что кибератаку 24 мая на государственное информационное агентство Катара спланировали Объединённые Арабские Эмираты. На сайте агентства в тот день появилось сообщение, что катарский шейх Тамим бин Хамад Аль Тани якобы похвалил движение ХАМАС и назвал Иран «влиятельной исламской державой».

Власти Катара объявили, что сообщение не отвечает действительности, и что его опубликовали в результате взлома.

Однако уже 5 июня Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет наложили на Катар санкции, а также разорвали дипломатические и транспортные связи с крошечным эмиратом Ближнего Востока. Они обвинили государство в финансировании террористических групп и в укреплении связей с их региональным противником – Ираном.

Между тем, министр иностранных дел ОАЭ объявил, что на Катар планируют наложить дополнительные санкции.

[Анвар Гаргаш, министр иностранных дел ОАЭ]:

«Мы ужесточим меры, которые я называю властными полномочиями, и которые не нарушают международное законодательство. Мы посмотрим, что это будут за меры: возможно, финансовые, а возможно, другие. Это то, что мы, как суверенные государства, обязаны сделать».

Министр также добавил, что четыре страны пока не намерены вступать в переговоры с Катаром. Уладить конфликт призывает Кувейт. Ранее он предлагал выступить посредником в переговорах.