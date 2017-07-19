В Париже открыли купальный сезон

Летом в раскаленном от солнца городе так и хочется прыгнуть в воду прямо с набережной. И теперь жители Парижа могут больше не отказывать себе в этом удовольствии.

В столице Франции соорудили первые на открытой воде зоны для купания. Плавучие конструкции находятся в Басин-де-ла-Виллет – крупнейшем искусственном водоеме города. Вода в них поступает из городского канала. Её фильтруют от водорослей и мусора. Рыба в бассейны также заплыть не может.

Качество воды обещают проверять каждый день. Хотя химической и бактериологической очистки она не проходит, власти уверяют, что она пригодна для плавания.

[Жан-Франсуа Мартин, глава городского департамента спорта и туризма]:

«Эту методику мы используем для очистки реки Сены к 2024 году, в водах которой, возможно, пройдут олимпийские соревнования по триатлону. После этого, парижане смогут купаться в Сене так же, как делали это в начале XX столетия».

На проведение Летней Олимпиады 2024 года претендуют Париж и Лос-Анджелес. После Игр в Рио-де-Жанейро, где соревнования проходили в грязных водах залива Гуанабара, Международный олимпийский комитет стал особенно внимательно следить за экологией городов-претендентов.

Между тем для самих парижан открытие бассейнов – возможность поплавать на открытом воздухе внутри города. До этого на берегах Сены были только площадки для загорания. Купаться в каналах Парижа запрещено.

Бассейнов три: неглубокий детский и два для взрослых.

[посетитель бассейна]:

«Вода очень холодная. Под водой ничего не видно». [посетительница бассейна]:

«Это очень практично. Отличная идея, потому что многие люди, которые не уезжают на море, могут насладиться в Париже и солнцем, и купанием. У нас в городе уже есть пляжи, но в воде нельзя было купаться». [посетитель бассейна]:

«Вода холодная, но, когда мы начали играть, она стала теплой».

Бассейны будут открыты до середины сентября. Одновременно в них могут находиться до 300 человек.