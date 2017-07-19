Сергиевское подворье в Иерусалиме открылось после долгой реставрации

Спустя более ста лет Сергиевское подворье в Иерусалиме вновь открыло свои двери для паломников. Это историческое здание построено в конце XIX века на средства великого князя Сергея Александровича Романова и российского Императорского православного палестинского общества.

[Слава Базарский, экскурсовод]:

«Это очень особенное место. История переносит нас в конец XIX века. В те годы Российская империя пришла на Святую землю, чтобы купить земли. И одним из приобретённых мест стал этот прекрасный уголок – миссия Сергея Александровича. Всё это было создано для русских паломников».

После революции Москва на многие десятилетия утратила исторический памятник. В 2008 году правительство Израиля вернуло Сергиевское подворье России. Власти РФ выделили на его реставрацию десять миллионов долларов.

Теперь паломников готовы принять 22 номера со всеми современными удобствами.

[Слава Базарский, экскурсовод]:

«В 1890 году это здание Российской империи было небольшой гостиницей для паломников. В 2017-м это тоже гостиница для паломников, но роскошная. Она находится в центре Иерусалима, рядом с главными улицами и старым городом».

Раньше на подворье останавливались люди всех сословий. Бедные жили во дворе. Постояльцы со средним достатком снимали небольшие комнаты на первом этаже. А состоятельные гости арендовали роскошные апартаменты этажом выше.

Несмотря на современный вид номеров, всё в этом здании дышит историей.

[Елена Агапова, заместитель председателя ИППО]:

«Для меня это не только кровать и комната. Это историческое место. По дороге, которая находится перед зданием, прошли тысячи русских паломников, очень и очень бедных. Все они приходили на Сергиевское подворье».

Российские туристы по-прежнему – одна из самых многочисленных групп посетителей религиозных мест в Иерусалиме.