Новый франко-израильский спутник будет следить за экологией

Национальный центр космических исследований Франции представил в Париже новый космический спутник VENuS. Его миссия – наблюдать за окружающей средой Земли. Аппарат разработан совместно с Израильским космическим агентством.

[Жан-Ив Ле Галл, глава Центра космических исследований]:

«VENuS — это франко-израильский спутник с научной и технологической задачами. Он будет каждые два дня наблюдать за растительностью планеты и делать снимки высокой точности. В каком-то смысле это поможет остановить изменение климата».

Спутник будет наблюдать за 110 объектами, представляющими ценность для науки. Расположены они в 40 странах на пяти континентах. Каждые два дня на Землю будут поступать снимки с большим разрешением.

[Пьеррик Феррье, руководитель проекта Venus Pierric Ferrier]:

«Это вдохновляет, потому что подобный спутник, пролетающий над объектами каждые два дня, — первый в мире».

Последние несколько лет исследователям были доступны снимки, полученные спутниками семейства Sentinel. Но они присылают данные каждый пять дней.

Аппарат VENuS запустят 1 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане. Его миссия продлится три с половиной года.