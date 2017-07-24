24 июля 2017

Власти Коса собирают обломки разрушенных достопримечательностей

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Последствия землетрясения на греческом острове Кос. Вот так выглядит теперь старинная мечеть Дефтердар в центре Старого города. Её построили в 1725 году, во времена Османской империи. Теперь городские власти планируют убрать и сохранить обломки, чтобы потом достопримечательность можно было восстановить. То же делают и с несколькими другими пострадавшими памятниками архитектуры.

[Теофилос Музуракис, заместитель мэра острова Кос]:
«Ситуация на острове хорошая, за исключением двух, трёх или четырёх мест. Некоторые старинные части города были повреждены».

Пострадали также ещё одна мечеть XVIII века, крепостные стены Византийской эпохи и некоторые музейные экспонаты.

[Теофилос Музуракис, заместитель мэра острова Кос]:
«Археологическая служба будет решать вопрос с реконструкцией на следующем этапе. Первым делом нужно забрать обломки на хранение. А затем соответствующие организации найдут лучшее решение».

Землетрясение произошло в Эгейском море утром 21 июля, в самый разгар туристического сезона в Греции. Сила подземных толчков составила 6,7 балла. Сообщается о двоих погибших туристах — из Турции и Швеции. Их придавило рухнувшей крышей бара. Около 120 человек пострадали.

Между тем уже в субботу туристическая жизнь острова Кос снова начала возвращаться в привычное русло. Каких-либо серьёзных повреждений курортной инфраструктуры не произошло.

При этом некоторые туристы признаются, что побаиваются. Кто-то предпочёл ночевать на пляже.

[Доминик, туристка из Нидерландов]:
«Мне действительно страшно, каждый вечер, потому что толчки продолжаются. Это пугает».

Многие достопримечательности Коса остаются открытыми для посещений.

[Эндрю, турист из Великобритании]:
«Спустя сутки вообще не было никаких проблем. Всё вернулось к норме. В отеле, где мы остановились, всё было просто чудесно, всё работало без сбоев. Было только 30 секунд грохота во время землетрясения, а потом мы и забыли про него. Так что всё хорошо».

[Ибрахим Кунелакис, владелец таверны на Косе]:
«Жизнь продолжается, течёт как обычно. Сейчас веселье и развлечения нужны нам даже ещё больше, чем обычно».

В результате этого землетрясения пострадала также и Турция. На окраинах Бодрума разрушены жилые дома.

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