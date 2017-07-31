Индейцы создали охраняемый заповедник в штате Оахака

Ещё недавно обитателям этого уголка дикой природы в мексиканском штате Оахака угрожали охота, пожары и обезлесение. Однако жители города Вилья-Диас-Ордас, среди которых много индейцев, решили спасти и животных, и растительность от возможной гибели.

Эти места они объявили заповедником. Название дали на языке сапотеков – «Дании идоо», что означает «Храм на холме».

[Урбино Сантьяго, житель Вилья-Диас-Ордас]:

«Местные жители не делали чего-то значимого для мира. Но в этом проекте мы узнали о том, о чём раньше не слышали: об изменении климата, о глобальном потеплении. Теперь нам известно, что это происходит из-за обезлесения и пожаров. С каждым днём лесных угодий всё меньше».

Хранители заповедника регулярно патрулируют лес, следят за порядком. Они также составляют каталог животных, обитающих в этой местности. Помогают в этом фотоловушки. Их здесь уже семь.

[Давид Мигель Хуан, житель Вилья-Диас-Ордас]:

«Здесь водятся олени, пумы, ягуары, рыси и оцелоты. Это лишь несколько видов из тех, что тут обитают. Также есть разные виды белок, голуби, орлы и перепела».

Усилия местных жителей поддерживает Национальное сообщество по охраняемым территориям. В этом году оно планирует открыть заповедник для посетителей. Им будут рассказывать о необходимости беречь природу.