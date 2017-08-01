01 августа 2017

Недалеко от Афин пылает лесной пожар

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Лесной пожар угрожает жилым домам недалеко от Афин. Огнём охвачены холмы у местечка Калифея. Это в 35 километрах юго-восточнее столицы.

Автомобильные дороги закрыты для проезда.

На месте работают более 70 пожарных и 30 спецмашин. С воздуха тушить помогают пять вертолётов.

Работе мешает сильный ветер. Пожарные торопились взять пламя под контроль до наступления темноты, но сделать этого не удалось.
Согласно прогнозам, ветер не стихнет и может раздуть огонь ещё сильнее.

В Греции летом жарко и ветрено, поэтому лесные пожары здесь — явление привычное. Самые сильные за последние полтора века были 10 лет назад. В то лето огненная стихия забрала жизни почти 80 человек. Десятки населённых пунктов были эвакуированы. Множество домов сгорело. Пламя также чуть было не уничтожило археологические памятники Древней Олимпии.

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