Недалеко от Афин пылает лесной пожар

Лесной пожар угрожает жилым домам недалеко от Афин. Огнём охвачены холмы у местечка Калифея. Это в 35 километрах юго-восточнее столицы.

Автомобильные дороги закрыты для проезда.

На месте работают более 70 пожарных и 30 спецмашин. С воздуха тушить помогают пять вертолётов.

Работе мешает сильный ветер. Пожарные торопились взять пламя под контроль до наступления темноты, но сделать этого не удалось.

Согласно прогнозам, ветер не стихнет и может раздуть огонь ещё сильнее.

В Греции летом жарко и ветрено, поэтому лесные пожары здесь — явление привычное. Самые сильные за последние полтора века были 10 лет назад. В то лето огненная стихия забрала жизни почти 80 человек. Десятки населённых пунктов были эвакуированы. Множество домов сгорело. Пламя также чуть было не уничтожило археологические памятники Древней Олимпии.