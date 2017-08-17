Американцы готовятся к полному затмению Солнца

[Мишель Таллер, учёный НАСА]:

«Такой шанс выпадает раз в жизни. Затмение солнца «пройдёт» через всю территорию США».

Такого не было 99 лет. В США готовятся увидеть полное солнечное затмение. По данным НАСА, оно произойдёт 21 августа.

Небесное явление по очереди увидят жители узкой 100-километровой полосы, которая пересечёт континент с запада на восток.

В городах, которые попали в эту зону, уже готовятся. Некоторые развернули активную продажу сувениров. Например, в прибрежном городе штата Орегон предлагают футболки с уникальным принтом.

[Пэт О`Коннел, владелец сувенирного магазина]:

«Они говорят, что такое повторится только через 100 лет. Но конкретно в моём городе этого не будет, наверное, ещё тысячу лет. Поэтому я решил создать футболку в память об этом событии, которую вы будете хранить всю жизнь».

На стоянках у кафе уже предлагают арендовать места для парковки во время затмения. Цена за день – около 100 долларов. За неделю – 500.

Как же специалисты НАСА советуют наблюдать за солнечным затмением?

[Мишель Таллер, учёный НАСА]:

«Смотреть непосредственно на Солнце небезопасно для глаз. Даже если открыт небольшой участок Солнца, это может повредить глазам. Самый лёгкий способ их защитить – купить специальные очки».

Ещё один способ: сделать в куске картона дырку и смотреть не на Солнце, а на тень на земле. Круглая точка будет закрываться тенью аналогично светилу.

[Мишель Таллер, учёный НАСА]:

«Когда Солнце полностью скроется, то небо будет как будто из другого мира. Вы увидите звёзды днём, увидите закат на 360 градусов вокруг. Ваши инстинкты будут в полной дезориентации, ведь небо так не должно выглядеть. Я говорю, а у меня мурашки по телу».

Эксперты говорят, что единственный период, когда на Солнце смотреть безопасно, — это когда оно полностью скроется за Луной и вокруг спутника Земли от солнечных лучей появится корона.