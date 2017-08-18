В Сьерра-Леоне активнее ищут жертв оползня из-за риска эпидемий

В столице Сьерра-Леоне подготовили сотни гробов. Здесь хоронят жертв оползня, который сошёл на окраине Фритауна в понедельник. Из-под завалов удалось извлечь около 400 тел.

Морги переполнены, и останки людей разлагаются. Некоторые из них так и не смогли опознать. По словам властей, 300 жертв нужно срочно захоронить. Они взяли это на себя.

[Амара Каллон, отец погибшей]:

«Я пришёл сюда утром, потому что вчера ходил идентифицировать тело, и они сказали, что её нужно похоронить. Меня спросили, могу ли я взять это на себя. Но она мусульманка, поэтому я решил позволить властям похоронить её».

На погребении присутствуют президенты Сьерра-Леоне и соседней Либерии.

[Эрнест Бай Корома, президент Сьерра-Леоне]:

«Мы все скорбим, и позвольте заверить вас, что мы все поддерживаем семьи погибших и пострадавших. Мы по-прежнему будем помогать вам и разделим с вами это горе. И нашими общими усилиями в этих трудностях Сьерра-Леоне снова воскреснет».

Тем временем военные и добровольцы продолжают искать пропавших без вести. Их остаётся около 600. Поисковые работы интенсифицировали несмотря на продолжающиеся дожди. Если тела не извлечь из-под завалов, это загрязнит местные источники воды и приведёт к вспышкам заболеваний.

По всему Фритауну организованы центры, где все пострадавшие могут зарегистрироваться. Кто-то лишился дома. Кто-то — родных и близких. А кто-то — и того, и другого. Многие жалуются, что помощи так и не получили.

[Мариату Кагабо, пострадавшая]:

«Я до сих пор не нашла своего мужа. Была во всех больницах, но так и не нашла. Мама хочет забрать меня к себе в деревню, чтобы я была в безопасности. И вот сейчас я в замешательстве: не знаю, что делать». [Енату Унде, пострадавшая]:

«У меня никого не осталось. Я одна с детьми, дома не стало, и мы до сих пор не получили никакой помощи».

Нынешнее стихийное бедствие в Сьерра-Леоне стало одним из самых смертоносных в современной истории Африки.