Секреты русских кружевниц раскрываются в Москве

В Музее декоративно-прикладного искусства в Москве собрались лучшие кружевницы России. 33 рукодельницы делятся секретами мастерства.

Самая юная участница — 13-летняя Варвара из города Елец Липецкой области. Девочка плетёт салфетку под кружку в технике елецкого кружева. Его отличительная особенность — мелкий растительный узор на ажурном фоне.

[Варвара Неделина, кружевница из Ельца]:

«Это очень интересно, потому что в итоге выходят очень красивые вещи, которые могут быть полезны… Это всегда музыкально. Коклюшки звенят, и это очень успокаивает».

Между тем Любовь Ивановна — самая взрослая кружевница в зале. 72-летняя мастерица приехала из Нижнего Новгорода. Женщина увлечена техникой раннего золотного кружева. Оно зародилось в Италии в эпоху Возрождения и стоит у истоков кружевоплетения.

[Любовь Цыплакова, кружевница из Нижнего Новгорода]:

«Когда у меня появился Интернет, я начала смотреть разные картинки по поводу кружева, по золотному шитью. Там я обнаружила картины старых мастеров, на которых очень чётко нарисованы костюмы, все украшения, вышивка, можно прямо вышивать по ним. И мне стало интересно, можно ли выплести кружево, глядя на эти картины».

В России кружевоплетением стали заниматься лишь с середине XVII века — с открытием морского сообщения с Европой через порт Архангельск. Тем не менее это ремесло стало визитной карточкой русских мастериц провинциальных городов.