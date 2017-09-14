Как дроны могут помочь в сельском хозяйстве

Увеличить объёмы урожая предлагает камбоджийским фермерам компания по производству коммерческих дронов. Первая в своём роде в стране. В 2015 году её основал американский пилот Джимми Джекс. Он говорит, что беспилотные летающие аппараты могут сделать работу безопаснее.

[Джимми Джекс, глава компании по производству дронов]:

«Снизу можно увидеть этот контейнер. Сюда заливаются любые жидкости. Это могут быть пестициды, удобрения — всё, что можно разбрызгивать. Это намного безопаснее по сравнению с тем, когда люди ходят по полям с баллонами за спиной и разбрызгивают очень опасные химикаты».

Такой дрон также может определить общее состояние растений при помощи специальных камер и программ.

[Мак Сына, работник компании]:

«Это автопилот, который контролирует весь дрон. А тут у нас камеры. Одновременно работают две камеры».

Одна из них улавливает излучения растений в ближнем инфракрасном диапазоне. Считается, что здоровая растительность впитывает больше инфракрасного света. То есть, определить уязвимые участки на полях очень просто.

Разработчики говорят, что технологии могут повысить урожайность на 10%.

Впрочем, не все камбоджийские фермеры готовы за это платить. Некоторые мелкие предприниматели ведут себя осторожно и предпочитают технологиям традиционные методы.

[Сок Патхивутх, президент Ассоциации производителей риса]:

«Фермеры знают, что это помогает, и что это тренд во всех основных сельскохозяйственных странах. Но здесь иногда кажется, что для нас это слишком инновационно, что до этого ещё далеко».

Пока компания продаёт свои аппараты только фермерам. Но в будущем хочет использовать их, чтобы, например, определять наилучшие места для строительства домов или фабрик.

Потенциальный глобальный рынок дронов в прошлом году оценили в 127 миллиардов долларов.