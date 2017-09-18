Испанская полиция изымает материалы активистов о независимости Каталонии

Испанские власти пытаются заблокировать референдум о независимости Каталонии – автономного сообщества страны. Голосование намечено на 1 октября.

Недавно полиция изъяла агитационные материалы, включая листовки и плакаты. В общей сложности – около одного миллиона 300 тысяч штук. Их обнаружили в складском помещении в провинции Барселона.

В последние дни обыски провели во многих типографиях и редакциях газет. Полиция искала не только листовки, но также урны и бюллетени для голосования. Кроме того, на севере региона правоохранители помешали проведению съезда партии CUP, выступающей за независимость Каталонии.

Мадрид называет референдум незаконным. Однако каталонские власти и многие жители сообщества всё равно обещают его провести.

[житель Каталонии]:

«Страха нет, мы не боимся полиции. Нас здесь много. А 1 октября мы как всегда мирно и спокойно пойдём голосовать за нашу свободу, нацию, правосудие, демократию и свободу выражения». [жительница Каталонии]:

«Что полиция может с нами сделать, если мы ведём себя мирно? Мы просто пользуемся нашими демократическими правами, вот и всё».

В воскресенье в Мадриде прошла акция сторонников независимости. Её организовала ассоциация «Мадрид с правом на решение». Прошлая попытка провести подобную акцию закончилась неудачей. Её запретили через суд.

[житель Мадрида]:

«Мы вышли показать солидарность жителей Мадрида с каталонцами, а также поддержать право на решение, поскольку это самая демократическая вещь, которая у нас есть».

Испанская прокуратура уже ведёт расследование. На прошлой неделе прокуроры сказали, что чиновникам, участвующим в подготовке незаконного голосования, грозит тюремное заключение. Их могут обвинить в гражданском неповиновении, превышении должностных полномочий и злоупотреблении бюджетными средствами.