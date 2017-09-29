Мишелу Темеру не доверяют уже 92% бразильцев

Уже 92% бразильцев не доверяют президенту Мишелу Темеру после новых обвинений в коррупции. Таковы результаты опроса, проведённого в сентябре.

[Фернанду Жиакобу, депутат парламента]:

«Я огорчён тем, что Бразилия тонет в море коррупции. Надеюсь, эта проблема разрешится. Борьба с коррупцией продолжается каждый день, и Бразилия возвращается на правильный путь».

77% граждан считают, что правительство Темера работает очень плохо. Для сравнения, в июле такого мнения придерживались 70% бразильцев. Только 3% опрошенных оценивают деятельность Темера и его команды как хорошую. По-прежнему доверяют президенту только 6% бразильцев по сравнению с 10% в июле.

[жительница Рио-де-Жанейро]:

«Недоверия даже ещё больше. Нелегитимное правительство Мишела Темера подтасовывает факты и отчаянно пытается избежать ответственности за совершённые преступления».

Рейтинг президента начал падать в июле после первого обвинения в коррупции, выдвинутого генеральным прокурором страны. Однако тогда нижняя палата Конгресса заблокировала расследование. Это спасло Темера от судебного разбирательства в Верховном суде. После этого президент заявил, что продолжит выводить страну из экономического кризиса.

[Фернандо Латтман, аналитик]:

«В экономике, несомненно, есть некоторые улучшения. Это касается инфляции и других показателей, произошло небольшое оживление малых секторов экономики. Однако это не отражается на рейтинге, поскольку имидж правительства в целом продолжает ухудшаться».

Согласно новым обвинениям, Мишел Темер препятствует правосудию и замешан в создании преступной коррупционной организации. Прокуроры заявляют, что президент брал миллионные взятки у крупнейшего в мире поставщика мяса JBS в обмен на политические льготы. Как утвреждается, он также подкупил свидетеля, который мог бы дать против него показания.

По закону Бразилии, президент страны обладает частичной неприкосновенностью. Начать расследование против него может только Верховный суд. Однако и эта инстанция должна сначала получить разрешение нижней палаты Конгресса. Предполагается, что она рассмотрит этот вопрос в середине октября.

Между тем, аналитики ожидают, что депутаты снова заблокируют расследование и позволят Темеру отработать в должности президента до окончания срока в конце 2018 года.