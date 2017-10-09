В Нью-Йорке проходит фестиваль поп-культуры Comic Con-2017

[Кристина Роджерс, организатор]:
«Люди хотят праздника. У всех есть какое-нибудь увлечение: телевизор или комиксы, или компьютерные игры, или искусство. Здесь каждый найдёт своё. И когда приходишь сюда, веселишься вместе с другими людьми, которые любят или ценят то же самое, что и ты, отвлекаешься от работы, забываешь о стрессах и общаешься с друзьями».
На фестивале представлены герои различных популярных фильмов и комиксов. Некоторые посетители вживаются в их образ и приходят в костюмах.
[посетительница]:
«Когда принимаешь облик какого-то персонажа и приходишь в подобное место, то чувствуешь себя непринуждённо, потому что все относятся к тебе нормально».
На фестивале также можно увидеть звёзд кино и телевидения и пообщаться с авторами комиксов.
Французский художник Алекси Сентенак приехал на New York Comic Con впервые. Говорит, что французские и американские комиксы похожи стилем рисования. Однако рисунок на страницах формируется по-разному.
[Алекси Сентенак, художник]:
«Во Франции или Европе страницы больше, на них большее количество панелей, что позволяет по-другому вести повествование».
New York Comic Con проходит уже одиннадцатый год подряд. В этом году организаторы ожидают, что его посетят 200 тысяч человек.
Короткая ссылка на эту страницу: