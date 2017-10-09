В Нью-Йорке проходит фестиваль поп-культуры Comic Con-2017

[Кристина Роджерс, организатор]:

«Люди хотят праздника. У всех есть какое-нибудь увлечение: телевизор или комиксы, или компьютерные игры, или искусство. Здесь каждый найдёт своё. И когда приходишь сюда, веселишься вместе с другими людьми, которые любят или ценят то же самое, что и ты, отвлекаешься от работы, забываешь о стрессах и общаешься с друзьями».

В Нью-Йорке проходит фестиваль New York Comic Con. Четырёхдневное мероприятие посвящено комиксам, аниме, манга и компьютерным играм. Здесь также можно увидеть премьеры кинофильмов и телесериалов. В конференц-центр Джейкоба Джейвитса приходят сотни поклонников поп-культуры.

На фестивале представлены герои различных популярных фильмов и комиксов. Некоторые посетители вживаются в их образ и приходят в костюмах.

[посетительница]:

«Когда принимаешь облик какого-то персонажа и приходишь в подобное место, то чувствуешь себя непринуждённо, потому что все относятся к тебе нормально».

На фестивале также можно увидеть звёзд кино и телевидения и пообщаться с авторами комиксов.

Французский художник Алекси Сентенак приехал на New York Comic Con впервые. Говорит, что французские и американские комиксы похожи стилем рисования. Однако рисунок на страницах формируется по-разному.

[Алекси Сентенак, художник]:

«Во Франции или Европе страницы больше, на них большее количество панелей, что позволяет по-другому вести повествование».

New York Comic Con проходит уже одиннадцатый год подряд. В этом году организаторы ожидают, что его посетят 200 тысяч человек.

Короткая ссылка на эту страницу: