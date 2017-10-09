Сотни тысяч протестовали в Барселоне против независимости Каталонии

После референдума о независимости, который официальный Мадрид и ЕС назвали незаконным, испанское общество разделилось на два лагеря. Премьер-министр страны Мариано Рахой не исключает возможности принудительного роспуска каталонского парламента. Это предусмотрено конституцией Испании.
А президент Каталонии Карлес Пучдемонт грозит объявить об отделении в одностороннем порядке.
Противники независимости призывают испанские власти к более решительным действиям.
[Луис Перес, протестующий]:
«Я уважаю мнения всех, но я не уважаю нарушение законов, а они делают именно это. Мы едины, и мы призываем испанское правительство это остановить, остановить то, что приносит каталонцам страдания».
[Кармен Морал, протестующая]:
«Я здесь, поскольку не хочу, чтобы Каталония отделялась от Испании. Я испанка, но я также каталонка из Каталонии».
К демонстрации присоединился и лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанец Марио Варгас Льоса. Он сказал, что в случае независимости Каталония станет страной третьего мира.
[Марио Варгас Льоса, лауреат Нобелевской премии по литературе]:
«Воспоминания прошлого говорят о том, что история Испании иногда была блистательной, а иногда – трагической, но это была земля свободы, земля верховенства закона. И сепаратизм её не разрушит».
Карлес Пучдемонт обещает выступить с обращением уже в ближайшие дни.
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