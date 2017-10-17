В старом Иерусалиме впервые откопали римский театр

Римский театр откопали прямо в сердце старого Иерусалима. Раскопки ведут у знаменитой Стены Плача. Театр, возможно, появился в эпоху правления римского императора Адриана около 1800 лет назад.

Здесь подземелье испещрено тоннелями, которые построил император Ирод в I веке до нашей эры. Археологи решили копнуть более чем на шесть метров вглубь.

Специалист, который возглавляет раскопки, говорит, что в Иерусалиме подобное строение находят впервые.

[Джо Узиэль, археолог]:

«Мы знаем, что театры, подобные строения существовали в Иерусалиме. О них упоминается в исторических источниках. Но за 150 лет археологических исследований их ни разу не находили. Археологи всегда задавали вопрос: где же театры, где иерусалимские театры?»

Учёные говорят, что театр не достроен. Почему – пока неясно.

[Джо Узиэль, археолог]:

«Одна из теорий, которую мы сейчас рассматриваем, – это то, что этот театр римляне начали строить до восстания Бар-Кохбы. А когда началось восстание, то здание захватили, но театр уже не строили».

Как предполагается, здесь должен был располагаться небольшой театр или же городской муниципалитет. Помещение рассчитано приблизительно на 200 мест.

Иерусалим хранит ещё много исторических загадок. Это один из городов, где ведётся больше всего раскопок. Перед любым строительством на место сначала отправляют археологов.

При этом крупнейших римских построек, которые были в Иерусалиме, по-прежнему ещё не нашли.

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