Премию им. Сахарова присудили демократической оппозиции Венесуэлы

Европарламент присудил премию «За свободу мысли» имени Сахарова за 2017 год демократической оппозиции Венесуэлы. Среди тех, кого удостоили награды, – депутаты парламента и политзаключённые.

Голосование состоялось на заседании в Страсбурге. Оппозицию наградили за то, что она противостоит нарушениям прав человека и отстаивает демократию.

Экономика Венесуэлы погрузилась в кризис в 2013 году. А падение мировых цен на нефть в 2014-м стало для неё настоящим ударом. Инфляция достигла трёхзначных цифр.

При этом правительство президента Николаса Мадуро ограничило цены на продовольствие. Это привело к дефициту основных продуктов питания. На полках магазинов также не стало товаров первой необходимости, в аптеках пропали лекарства. Более 90% населения страдают от недоедания.

[Антонио Таяни, председатель Европарламента]:

«Мы видим настоящий гуманитарный кризис. Не хватает лекарств, продуктов, питьевой воды, перебои с электроэнергией. Сотни тысяч человек вынуждены уезжать из страны. Мы не можем не высказаться в защиту свободы, демократии и прав человека. И поэтому мы присуждаем премию имени Сахарова демократической оппозиции».

В числе лауреатов – председатель Национального собрания Венесуэлы Хулио Борхес и находящиеся в заключении политики Леопольдо Лопес, Антонио Ледесма и другие.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Её вручают за достижения в области защиты прав человека, прав меньшинств, норм международного права, а также – за развитие демократии и отстаивание верховенства закона.

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