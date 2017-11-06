06 ноября 2017
Телеканал NTD

Тысячи румын протестуют против реформы судебной системы

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По крупным городам Румынии прокатились протесты против спорной судебной реформы. У здания парламента в Бухаресте собрались 12 тысяч человек. Митингующие требуют отозвать законопроект, который депутаты намерены одобрить к концу парламентской сессии.

Возмущение румынских граждан вызывает то, что новый закон поставит систему правосудия под политический контроль.

[протестующий]:
«Я не дам этому правительству никаких шансов и надеюсь, протест пробудит всю страну. Мы протестовали в январе и феврале, и теперь снова выходим. Надеюсь, Румыния проснётся, и в правительстве поймут, что мы настроены серьёзно».

[протестующий]:
«К сожалению, правительство поступало и поступает глупо. Мы здесь, чтобы дать Румынии ещё один шанс».

[протестующая]:
«Прискорбно то, что у нас нет никакой альтернативы. Я слышала, что здесь требуют новых выборов, но альтернативы нет. Думаю, это большая проблема для нас».

Масштабные протесты в Румынии начались 31 января, когда социал-демократическое правительство приняло постановления о помиловании заключённых, не совершивших тяжких преступлений, а также – о внесении изменений в Уголовный кодекс.

По мнению граждан и некоторых политиков, это могло бы позволить правительству помиловать осуждённых членов правящей партии, в том числе – её лидера Ливиу Драгню. Он получил условный двухлетний срок за взятки и махинации с избирательными бюллетенями. Кроме того, поправки в Уголовный кодекс дали бы возможность коррупционерам и дальше уходить от ответственности.

5 февраля правительство Румынии отменило принятые постановления, пообещав впоследствии подготовить новый законопроект. Пакет спорных документов представили в парламент в августе.

Если их одобрит парламент, то главных прокуроров и руководителей Департамента по борьбе с коррупцией будет назначать министр юстиции после согласования с Высшим советом магистратуры. Министерство также сможет контролировать Судебную инспекцию, которая занимается вопросами коррупции в судебной сфере.
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