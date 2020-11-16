Слонёнка пришлось перевозить на вертолёте

Сотрудники охраны природы в Кении обнаружили в заповеднике брошенного слонёнка. Он страдал от недоедания и не мог стоять на ногах. Его решили перевести на вертолёте в центр для слонят в Найроби. Слонёнок был слишком большим пассажиром, и пилоту пришлось держать его на руках.

Слонёнку поставили капельницу и всю ночь следили за его состоянием. Через семь часов малыш смог встать на ноги.

Сотрудник центра пояснил, что слонёнок родился недоношенным и был слишком мал, чтобы дотянуться до соска матери. Новорождённые слоны обычно весят около 90 кг и ростом около метра. Этот малыш весил половину нормы. Мать-слониха пыталась заставить малыша встать, но так и не смогла, поэтому оставила его.

Слонёнок оказался женского пола, его назвали Паня. Сотрудники центра укутали её одеялами и кормили из бутылочки тёплым молоком. Они очень надеются, что Паня окрепнет и выживет.

Всех реабилитированных слонят центра возвращают в дикую природу.

