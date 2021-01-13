В Индонезии активизируют поиски второго «чёрного ящика» разбившегося самолёта Sriwijaya Air

В Индонезии активизируют поиски тел погибших при крушении Sriwijaya Air. Ищут и второй «чёрный ящик» самолёта...

[Расман Мс, руководитель поисковых работ]:

«Количество машин скорой помощи увеличилось, потому что вчера мы извлекли много фрагментов тел погибших. Сегодня будут работать 30 машин».

В Индонезии активизируют поиски тел погибших при крушении Sriwijaya Air. Ищут и второй «чёрный ящик» самолёта. Обнаруженные фрагменты тел отправляют в больницу для идентификации.

Пассажирский авиалайнер индонезийской компании потерпел крушение в субботу. Boeing 737-524 упал в воды Яванского моря через 4 минуты после взлёта из аэропорта Джакарты. Самолёт следовал в Понтианак. На борту было 62 человека – шесть членов экипажа и 56 пассажиров, включая десять детей. Все – индонезийцы. Считается, что никто не выжил.

[Расман Мс, руководитель поисковых работ]:

«Мы продолжим поиски по воздуху. Поисковая область большая, и некоторые обломки и тела жертв могло далеко унести течением».

Причины крушения самолёта пока неизвестны. Ответ должны дать бортовые самописцы. Один из них уже нашли. Сейчас ищут голосовой. Как только оба «чёрных ящика» будут обнаружены, специалисты обещают назвать причину трагедии в течении двух-пяти дней.

Известно, что после взлёта самолёт успел подняться в воздух на три километра. За штурвалом были опытные пилоты. По предварительным данным, лайнер был исправен. В тот же день он уже успел слетать в Понтианак. При этом злополучный рейс откладывали из-за плохой погоды. Следователи говорят, что при ударе о воду у самолёта работали реактивные двигатели.

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