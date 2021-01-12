7-летний угандиец уже трижды летал на самолёте вторым пилотом
Семилетний Грэм Шема стал настоящей сенсаций в Уганде. Он уже трижды летал в качестве стажёра на..
Дата загрузки: 2021-01-12
Семилетний Грэм Шема стал настоящей сенсаций в Уганде. Он уже трижды летал в качестве стажёра на лёгком самолёте «Цессна 172», выполняя обязанности второго пилота.
[Грэм Шема, семилетний пилот]:
«Я хочу стать пилотом и космонавтом. Я изучаю астрономию, потому что мечтаю побывать на Марсе и Луне».
Интерес к авиации у Грэма проснулся после небольшого происшествия. В три года мальчик увидел, как над домом его бабушки пролетел полицейский вертолёт, и потоком воздуха сорвало крышу.
По словам мамы мальчика, после инцидента он стал постоянно спрашивать, как устроены летающие аппараты. В 2019 году она обратилась в авиационную академию. Грэму дали задания на дом. Он пять месяцев изучал устройство авиационных двигателей и теорию полётов. В январе прошлого года его допустили к практике.
Сообщения о талантливом мальчике появились на угандийском телевидении и в социальных сетях. Журналисты прозвали его капитаном.
[Саймон Бруно, инструктор]:
«Капитан Шема – выдающийся пилот. Он вдохновит весь мир и всё нынешнее поколение детей».
У Грэма есть кумир – Илон Маск. Мальчик мечтает слетать со знаменитым миллиардером в космос, а также пожать ему руку.
Сейчас юный угандиец продолжает изучать теорию авиации дома и путешествует по космическому пространству с помощью шлема виртуальной реальности.
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