В Индонезии продолжают искать тела погибших в авиакатастрофе Sriwijaya Air
В Яванском море продолжается поисковая операция. В субботу здесь рухнул авиалайнер, на борту которого было 65..
Дата загрузки: 2021-01-11
Предположительное местонахождение чёрных ящиков уже определили. Теперь их пытаются найти дайверы. Возможно, они помогут пролить свет на причины трагедии.
Авиалайнер Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air летел из Джакарты, столицы Индонезии, в город Понтианак на острове Калимантан. Через четыре минуты после взлёта он начал быстро терять высоту и затем исчез с радаров над морем.
Всё люди на борту были гражданами Индонезии. Официально подтвердили, что никто не выжил.
Дайверы достают из-под воды останки пассажиров и фрагменты фюзеляжа.
[Расман Мс, глава поисковой операции]:
«Мы попытаемся достать всё: обломки, жертв или что-то другое. Чем быстрее сможем найти жертв, тем лучше».
Родственники погибших предоставляют свои образцы ДНК, чтобы можно было идентифицировать жертв.
[Рафик Юсуф Идрус, муж погибшей]:
«В последний раз жена связалась со мной в 14:05. Мы говорили по WhatsApp, она смеялась, рассказывала, что уже села в самолёт, и что погодные условия плохие. Я ей ответил, чтобы она много молилась».
Самолёту Boeing-737-500 было 27 лет. Это более ранняя модель других лайнеров Boeing – 737-MAX, которым недавно было запрещено летать из-за двух подряд катастроф. Так, на 737-500 нет нового программного обеспечения, которое стало причиной двух крушений.
При этом в одной из катастроф в 2018 году упал лайнер ещё одной индонезийской авиакомпании – Lion Air. Тогда самолёт тоже рухнул в море. Никто не выжил.
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