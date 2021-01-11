В Индонезии продолжают искать тела погибших в авиакатастрофе Sriwijaya Air

В Яванском море продолжается поисковая операция. В субботу здесь рухнул авиалайнер, на борту которого было 65..

В Яванском море продолжается поисковая операция. В субботу здесь рухнул авиалайнер, на борту которого было 65 человек.

Предположительное местонахождение чёрных ящиков уже определили. Теперь их пытаются найти дайверы. Возможно, они помогут пролить свет на причины трагедии.

Авиалайнер Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air летел из Джакарты, столицы Индонезии, в город Понтианак на острове Калимантан. Через четыре минуты после взлёта он начал быстро терять высоту и затем исчез с радаров над морем.

Всё люди на борту были гражданами Индонезии. Официально подтвердили, что никто не выжил.

Дайверы достают из-под воды останки пассажиров и фрагменты фюзеляжа.

[Расман Мс, глава поисковой операции]:

«Мы попытаемся достать всё: обломки, жертв или что-то другое. Чем быстрее сможем найти жертв, тем лучше».

Родственники погибших предоставляют свои образцы ДНК, чтобы можно было идентифицировать жертв.

[Рафик Юсуф Идрус, муж погибшей]:

«В последний раз жена связалась со мной в 14:05. Мы говорили по WhatsApp, она смеялась, рассказывала, что уже села в самолёт, и что погодные условия плохие. Я ей ответил, чтобы она много молилась».

Самолёту Boeing-737-500 было 27 лет. Это более ранняя модель других лайнеров Boeing – 737-MAX, которым недавно было запрещено летать из-за двух подряд катастроф. Так, на 737-500 нет нового программного обеспечения, которое стало причиной двух крушений.

При этом в одной из катастроф в 2018 году упал лайнер ещё одной индонезийской авиакомпании – Lion Air. Тогда самолёт тоже рухнул в море. Никто не выжил.

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