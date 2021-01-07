В ДР Конго затонуло пассажирское судно: есть жертвы и десятки пропавших без вести

На озере Киву на востоке Демократической Республики Конго затонуло пассажирское судно. Погибли, по меньшей мере, три..

[Мубитиза Муканирва, выживший]:

«Нас было пятеро – моя жена, наши дети и я. Все остальные погибли, я единственный выжил».

На озере Киву на востоке Демократической Республики Конго затонуло пассажирское судно. Погибли, по меньшей мере, три человека – женщина и двое детей. Ещё десятки человек могут оказаться пропавшими без вести.

Судно направлялось в региональную столицу Гому. Как сообщают местные власти, оно вышло с незаконной стоянки в темноте и было перегружено.

При этом, сколько именно пассажиров было в лодке – пока неясно.

Представитель властей заявил, что – 51, и что 46 человек спасли. Однако сами выжившие пассажиры говорят, что на судне могло находиться от 100 до 250 человек.

[Касигва Омбени, выжившая]:

«Лодка была действительно переполнена. В ней было около 250 человек, не считая детей. Были люди с двумя, тремя или четырьмя детьми. Эти семьи плыли в Касуньи. Другие ехали с вечеринки в Лухихи, я в том числе. Да благословит Бог наших спасателей за их замечательную работу. Мы все могли умереть, если бы не они».

Людей спасали местные лодочники, оказавшиеся неподалёку.

[Бусимве Чиканда, лодочник и спасатель]:

«Хотя лодка была перегружена, проблему усугубили волны – был сильный ветер. Поэтому она перевернулась».

Подобные трагедии в этой африканской стране – не редкость. Суда по озеру часто ходят переполненными, поскольку в окрестных густых лесах мало хороших дорог.

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