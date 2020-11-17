Житель Сектора Газа держит львят как домашних питомцев

В Хан-Юнисе в Секторе Газа на крыше жилого дома каждый день собираются соседи, чтобы поиграть со..

В Хан-Юнисе в Секторе Газа на крыше жилого дома каждый день собираются соседи, чтобы поиграть со львятами. Маленьких хищников держит владелец местной пекарни Насим Абу Джами. Говорит, что взял их из местного зоопарка. Подробностей не раскрывает.

Львятам по два с половиной месяца. Это самец и самка. Зверят зовут Фатти и Филистин.

[Насим Абу Джами, житель Хан-Юниса]:

«У меня есть мечта, может быть, слишком труднодостижимая, но надеюсь, что однажды я открою собственный зоопарк». [житель Хан-Юниса]:

«Мы гордимся тем, что рядом живут львы. Насим мечтал о таком с детства, это его хобби. У него есть собаки, кошки и другие питомцы».

Сотрудники зоопарков в Секторе Газа жалуются, что посетителей стало меньше во время пандемии. Из-за этого прокормить питомцев стало ещё труднее.

Между тем защитники животных встревожены. Они говорят, что хищные котята нуждаются в правильном питании, иначе может пострадать их здоровье. Кроме того, после полугода характер львят изменится. Они почувствуют себя хищниками и могут быть опасны для людей.

Короткая ссылка на эту страницу: