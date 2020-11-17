Житель Сектора Газа держит львят как домашних питомцев
В Хан-Юнисе в Секторе Газа на крыше жилого дома каждый день собираются соседи, чтобы поиграть со..
Дата загрузки: 2020-11-17
Львятам по два с половиной месяца. Это самец и самка. Зверят зовут Фатти и Филистин.
[Насим Абу Джами, житель Хан-Юниса]:
«У меня есть мечта, может быть, слишком труднодостижимая, но надеюсь, что однажды я открою собственный зоопарк».
[житель Хан-Юниса]:
«Мы гордимся тем, что рядом живут львы. Насим мечтал о таком с детства, это его хобби. У него есть собаки, кошки и другие питомцы».
Сотрудники зоопарков в Секторе Газа жалуются, что посетителей стало меньше во время пандемии. Из-за этого прокормить питомцев стало ещё труднее.
Между тем защитники животных встревожены. Они говорят, что хищные котята нуждаются в правильном питании, иначе может пострадать их здоровье. Кроме того, после полугода характер львят изменится. Они почувствуют себя хищниками и могут быть опасны для людей.
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