Плоды карантина: в мексиканском зоопарке родились пять львят

В зоопарке мексиканского города Тласкала дебютируют львята. Они уже подросли, но из-за пандемии их показали публике..

[Сесар Торис, директор зоопарка «Альтиплано»]:

«У нас родились пять африканских львов. Трём уже по шесть месяцев, а двум – по четыре. Это два самца и три самки от разных матерей. Отцу 12 лет, а самкам по три года».

В зоопарке мексиканского города Тласкала дебютируют львята. Они уже подросли, но из-за пандемии их показали публике только сейчас.

Прибавления в семействе африканских львов обычного окраса здесь не было 13 лет. Директор зоопарка говорит, что на зверях положительно сказался карантин.

В зоопарке также разводят белых львов. За последние годы здесь родились четыре детёныша. Белый лев – это не подвид и также не альбинос. У него нормальная пигментация глаз и кожи. Светлая шерсть – результат генетического заболевания лейкизма.

Зоопарк «Альтиплано» успешно проводит программу разведения. Здесь уже появились на свет примерно 100 животных редких видов.

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