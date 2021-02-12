В Аргентине самка ягуара, живущая в неволе, принесла детёнышей от дикого самца

В Аргентине празднуют рождение двух детёнышей ягуара. Этому событию предшествовала история любви между самкой, прожившей всю..

В Аргентине празднуют рождение двух детёнышей ягуара. Этому событию предшествовала история любви между самкой, прожившей всю жизнь в неволе, и её диким собратом. Хищная кошка по кличке Таня раньше была питомицей зоопарка, а потом её поселили в заповеднике «Непроходимый» в провинции Чако.

В 2019 году молодой самец-ягуар стал приходить к забору национального парка, чтобы повидать Таню. Между животными зародилась привязанность. В итоге сотрудникам заповедника пришлось решить непростую задачу и устроить ягуарам свидание.

В национальном парке построили что-то вроде большого загона, потом запустили туда Таню, а после открыли ворота и для дикого ягуара. Эта встреча состоялась осенью прошлого года.

[Себастьян Ди Мартино, сотрудник департамента охраны природы]:

«Мы скрестили дикого самца, который никогда не был в неволе, и самку, которая никогда не жила на свободе. Такого никогда не было. Мы проверили информацию, чтобы узнать, делалось ли что-то подобное в мире, но не нашли этому подтверждения».

Самка и самец стали местными знаменитостями. Школьники даже дали дикому ягуару кличку. Теперь его зовут Карамта, что на языке аборигенов означает «Неистребимый».

Ну а 30 января Таня принесла детёнышей. Хищные котята подрастают и выглядят здоровыми.

[Себастьян Ди Мартино, сотрудник департамента охраны природы]:

«Они стали своего рода символом начала восстановления популяции ягуаров в Чако. Мы знаем, что если ничего не предпримем, этот вид исчезнет».

Ягуаров почти 50 лет назад занесли в международную Красную Книгу. Во многих странах этот вид охраняется государством. Ягуары очень редко нападают на людей, если им не угрожает опасность. Обычно эти хищники скорее любопытны, чем агрессивны по отношению к человеку.

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