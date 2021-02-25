Как бродячий котёнок выбрал себе хозяев

Прошлым летом Джон Ниенабер выгуливал собаку недалеко от своего дома в Кливленде. Во время прогулки к ним подбежал котёнок. Он следовал за ними по пятам.

Малыш просунул голову через прутья забора и проник во двор. Он был полон решимости попасть в дом. Лесли, жена Джона, сказала, что котёнка нужно взять домой. Котёнок мог уместиться на ладони, был голодным и грязным. Его назвали Пино. Лесли считает, что котёнок вряд ли выжил бы на улице.

У супругов уже было три кошки и собака, поэтому Пино решили отдать Саре, сестре Лесли. «Нам было трудно с ним расстаться. Он был таким решительным и смелым и в тоже время милым. Я рада, что его взяла сестра, и мы сможем с ним видеться», – сказала Лесли.

Ветеринар считает, что один из родителей Пино – из породы мейн-кун. Котёнок оказался любопытным и умным. Он вырос и превратился в пушистую красивую кошку.