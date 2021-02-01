Собачий приют в Косове выхаживает животных и отправляет в новые дома в Европе и США

Скитания в поисках пищи по заснеженным улицам Приштины. Бездомные собаки – привычное явление в столице Косова. И часто их жизнь заканчивается печально.

Однако один приют пытается изменить ситуацию. Расположенный у подножия Балканских гор, он занимает площадь в 20 гектаров. Собак сюда свозят с 2014 года. В то время менеджер Ментор Гаши и три его друга решили посвятить свою жизнь спасению животных.

[Ментор Гаши, основатель приюта]:

«На улицах было слишком много печальных случаев, слишком много собак, слишком много страданий. Это было главной причиной открытия приюта в Приштине. Мы спасаем собак. Мы берёмся за тяжёлые случаи, лечим собак и отправляем их в семьи».

Новых хозяев ищут не в Косове. Приют предлагает собак жителям США и Европы. Там спрос намного выше. За время существования приюта удалось пристроить уже более 700 животных.

Чтобы отправить собаку в Европу, нужно оформить много документов. Также она должна провести три месяца на карантине. Для Соединённых Штатов нужен только документ о состоянии здоровья. Однако приют с большей охотой принимает заявки от европейцев, поскольку в США есть сложности с доставкой животных. Для этого нужно искать волонтёра, но из-за карантина и ограниченных перелётов это сделать очень сложно.

Сейчас владелец приюта общается с потенциальной хозяйкой этого щенка. Она из американского штата Огайо. Женщина уже готова забрать собаку, но пока неизвестно, как её доставить.

[Энниш Билули, жительница Огайо]:

«Возможность взять собаку из Косова просто уникальная. Я с удовольствием буду рассказывать об этом людям, а также подарю этой собаке хорошие условия жизни».

Гаши и его партнёры не получают поддержки от правительства – полагаются только на помощь доноров. Впрочем, трудности их не пугают. Они говорят, что взамен чувствуют от собак большую признательность и любовь.

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