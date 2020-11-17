Если не летит, пусть едет: бразильцы превратили моноколесо в электрометлу

Если метла не взлетает, то можно заставить её ехать. Так решили двое бразильских поклонников Гарри Поттера...

Если метла не взлетает, то можно заставить её ехать. Так решили двое бразильских поклонников Гарри Поттера. Они оснастили моноколесо стилизованной метлой с длинным черенком. Теперь необычный транспорт бороздит дороги Сан-Паулу. [Алессандро Руссо, изобретатель моторизованной метлы]:«В фильмах про Гарри Поттери управляют метлой, опираясь на неё всем телом. Я подумал, что у нас уже есть транспортные средства, которыми надо управлять, сохраняя равновесие тела. Если мы будем делать это не ногами, а метлой, тогда, может быть, возникнет ощущение полёта на метле».

Транспорт в виде метлы неизменно привлекает интерес горожан.

[Алессандро Руссо, изобретатель моторизованной метлы]:«Я говорю друзьям, что теперь езжу в булочную только на метле, и это не шутка. Я так и делаю. Метла стала повседневным средством передвижения. И это весело».

Друзья-изобретатели планируют продавать электромётлы по 750 долларов. Они надеются, что обладатели такого транспорта даже смогут играть в квиддич – вымышленную спортивную игру из романов о Гарри Поттере.

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