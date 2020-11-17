Если не летит, пусть едет: бразильцы превратили моноколесо в электрометлу
Если метла не взлетает, то можно заставить её ехать. Так решили двое бразильских поклонников Гарри Поттера...
Дата загрузки: 2020-11-17
Если метла не взлетает, то можно заставить её ехать. Так решили двое бразильских поклонников Гарри Поттера. Они оснастили моноколесо стилизованной метлой с длинным черенком. Теперь необычный транспорт бороздит дороги Сан-Паулу. [Алессандро Руссо, изобретатель моторизованной метлы]:
«В фильмах про Гарри Поттери управляют метлой, опираясь на неё всем телом. Я подумал, что у нас уже есть транспортные средства, которыми надо управлять, сохраняя равновесие тела. Если мы будем делать это не ногами, а метлой, тогда, может быть, возникнет ощущение полёта на метле».
«Я говорю друзьям, что теперь езжу в булочную только на метле, и это не шутка. Я так и делаю. Метла стала повседневным средством передвижения. И это весело».
Друзья-изобретатели планируют продавать электромётлы по 750 долларов. Они надеются, что обладатели такого транспорта даже смогут играть в квиддич – вымышленную спортивную игру из романов о Гарри Поттере.
«В фильмах про Гарри Поттери управляют метлой, опираясь на неё всем телом. Я подумал, что у нас уже есть транспортные средства, которыми надо управлять, сохраняя равновесие тела. Если мы будем делать это не ногами, а метлой, тогда, может быть, возникнет ощущение полёта на метле».
Транспорт в виде метлы неизменно привлекает интерес горожан.[Алессандро Руссо, изобретатель моторизованной метлы]:
«Я говорю друзьям, что теперь езжу в булочную только на метле, и это не шутка. Я так и делаю. Метла стала повседневным средством передвижения. И это весело».
Друзья-изобретатели планируют продавать электромётлы по 750 долларов. Они надеются, что обладатели такого транспорта даже смогут играть в квиддич – вымышленную спортивную игру из романов о Гарри Поттере.
Короткая ссылка на эту страницу: