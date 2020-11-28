В Курской области работает отреставрированная 300-летняя водяная мельница

В селе Красниково Курской области стоит на ручье водяная мельница, построенная более 300 лет назад. Несмотря..

В селе Красниково Курской области стоит на ручье водяная мельница, построенная более 300 лет назад. Несмотря на почтенный возраст, она, как и встарь, может молоть зерно. Недавно закончилась её реставрация, и она стала последней действующей старинной водяной мельницей в России.

Теперь здесь проводят экскурсии.

[Сергей Ешин, реставратор]:

«Зерно на мельницу привезли на телеге, взвесили. И дальше зерно заносят внутрь мельницы».

Мельница условно разделена на четыре технических уровня.

[Сергей Ешин, реставратор]:

«Самый верхний этаж – четвёртый. Именно отсюда начиналось движение зерна. Сюда его привозили и засыпали в бункер».

30 оборотов жерновов – и мука готова.

[Сергей Ешин, реставратор]:

«Мука эта грубого помола – пока ещё мука с отрубями. Из этой муки можно печь только грубый крестьянский хлеб или грубые крестьянские лепёшки. Это сейчас мы с вами знаем, что хлеб с отрубями очень полезный, а раньше крестьяне его ели, потому что не могли себе позволить слишком много муки смолоть и просеять».

Водяная мельница была рабочей до 2007 года, пока не ушёл из жизни её хранитель Егор Красников. После этого сооружение запускали без зерна – просто чтобы посмотреть, как оно работает. В итоге жернова пришли в негодность. Псковский реставратор Сергей Ешин восстанавливал их больше недели, а ремонт всего сооружения длился полтора года.

В прошлом веке только на этом ручье стояли пять-семь мельниц.

[Сергей Ешин, реставратор]:

«Можете себе представить, сколько мы потеряли. И конечно то, что сейчас эта мельница восстановлена, работает – это большое дело для сохранения той связи поколений. Связь эта – между прошлым и будущим».

Такие мельницы иногда обслуживали несколько деревень. Чтобы намолоть мешок муки, уходило два часа.

[Надежда Колосова, экскурсовод]:

«Это была кормилица на всю ближайшую округу. Сюда тянулись подводы, конечно же, с зерном, а отсюда уже – с готовой мукой. Лошади и возницы были слегка припудрены белым. И это считалось символом сельского благополучия».

В годы Второй мировой войны село было оккупировано. Рискуя жизнью, деревенские женщины по ночам мололи зерно и пекли хлеб для партизан. После войны мельница не раз выручала местных жителей во время перебоев с электричеством.

[Елена Конева, туристка]:

«Спасибо экскурсоводу, который нам всё рассказал. Мы узнали, что мельнице 300 лет. Такая красота просто немыслимая – единственная находится у нас в Центральном Черноземье. Очень рады, что сюда приехали».

Местные власти планируют создать в районе мельницы этнодеревню с гостиницей и подворьями, где будут демонстрировать традиционные ремёсла региона. Культурный комплекс займёт 50 гектаров.

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