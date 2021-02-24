Сокровища Cartier и отреставрированные шедевры Эрмитажа представили в Петербурге

В Эрмитаже проходит выставка отреставрированных сокровищ музея и ценных предметов из коллекции дома Cartier. Реставрация проходила..

В Эрмитаже проходит выставка отреставрированных сокровищ музея и ценных предметов из коллекции дома Cartier. Реставрация проходила при поддержке французской компании.

Главные экспонаты выставки – арабская хрустальная лампа, золотой ароматник из сокровищницы Великих Моголов, ларец Ядвиги Ягеллонки, фельдмаршальский жезл Александра II и ювелирное изделие – кабинет с часами. Каждый шедевр стал центром отдельной экспозиции, дополненной сокровищами из коллекции Cartier.

Ларец Ядвиги Ягеллонки попал в Россию как приданое немецкой принцессы Софии, которая вышла замуж за сына Петра I – Алексея. Изделие считается очень важным для истории европейского ювелирного искусства.

[Ольга Костык, куратор выставки]:

«Этот ларец был сделан в 1533 году по случаю свадьбы польской принцессы Ядвиги Ягеллонки с курфюрстом Бранденбургским. Он находился в коллекции Эрмитажа уже в конце XVIII века, в екатерининское время, и упомянут в её инвентаре».

Эта хрустальная лампа – уникальный артефакт. Она создана арабскими мастерами в X веке. Позже её украсили итальянские ювелиры эпохи Возрождения.

Золотой ароматник – один из подарков правителя Ирана Надир-шаха двору императрицы Анны Иоанновны. Изделие из золота, серебра и нефрита инкрустировано бриллиантами, изумрудами, рубинами и жемчугом.

Фельдмаршальский жезл изготовила в конце XIX века петербургская ювелирная мастерская Юлиуса Кейбеля. Александр II одним взмахом жезла отправлял на бой десятки тысяч человек.

Кабинет с часами сделан в Аугсбурге в начале XVIII века.

Также один раздел выставки посвящён «магическим» часам – гордости коллекции Cartier.

[Ольга Костык, куратор выставки]:

«В чём магия их? В том, что человек не видит движения механизма. Мы видим стрелки, которые движутся в некоем прозрачном пространстве. Достижениями фирмы Cartier являлось то, что стрелки двигались вместе с дисками, на которых они укреплены. А механизм помещался где-нибудь в цоколе или в колонне, которая рядом. И так как он не виден был, то магия этого овеществлённого движения времени всем очень нравилась».

Сотрудничество Эрмитажа с домом Cartier началось в 1992 году, когда музей провёл выставку «Искусство Картье». Пять лет назад начался новый этап партнёрства российского музея и французской компании.

Выставка отреставрированных шедевров Эрмитажа продлится до 18 апреля.

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