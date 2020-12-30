Бразилию хотят озеленять новыми сортами декоративной пассифлоры

Бразилия – крупнейший в мире производитель и потребитель маракуйи. На плантации рядом с городом Планалтина агрономы..

Бразилия – крупнейший в мире производитель и потребитель маракуйи. На плантации рядом с городом Планалтина агрономы уже 15 лет выводят новые сорта тропических фруктов.

Раул Роза работал над созданием более сладких маракуйя, чтобы угодить вкусам европейцев.

[Раул Роза, агроном компании Embrapa]:

«Мякоть бордовой маракуйи – более насыщенного жёлтого цвета. Корка тоньше и бордовая. Из мякоти этих плодов сок вкуснее».

При этом раньше в Бразилии уделяли меньше внимания самим цветам пассифлоры – так называются растения, на которых растёт маракуйя. Теперь же специалисты выводят новые декоративные сорта.

[Фабиу Фалейру, агроном компании Embrapa]:

«Сорта декоративной пассифлоры выведены путём генетического усовершенствования, включающего скрещивание различных видов. Например, BRS Rubiflora выведена в результате скрещивания местных видов с красными цветками с Амазонки и с белыми цветами, растущими в саванне».

Специалисты отобрали пять лучших сортов, соответствующих характеристикам декоративных цветов. У них яркая окраска, они устойчивы к болезням и могут цвести круглый год.

[Фабиу Фалейру, агроном компании Embrapa]:

«В настоящее время любой ландшафтный дизайнер может заказать эти сорта. Мы охватываем Бразилию с севера на юг. У нас есть возможность доставлять эти растения по почте или курьером».

Декоративная пассифлора предназначена для озеленения больших территорий как в городах, так и в сельской местности. Её можно сажать вдоль заборов, вокруг беседок и у стен зданий.

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