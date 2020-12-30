Бразилию хотят озеленять новыми сортами декоративной пассифлоры
Бразилия – крупнейший в мире производитель и потребитель маракуйи. На плантации рядом с городом Планалтина агрономы..
Дата загрузки: 2020-12-30
Раул Роза работал над созданием более сладких маракуйя, чтобы угодить вкусам европейцев.
[Раул Роза, агроном компании Embrapa]:
«Мякоть бордовой маракуйи – более насыщенного жёлтого цвета. Корка тоньше и бордовая. Из мякоти этих плодов сок вкуснее».
При этом раньше в Бразилии уделяли меньше внимания самим цветам пассифлоры – так называются растения, на которых растёт маракуйя. Теперь же специалисты выводят новые декоративные сорта.
[Фабиу Фалейру, агроном компании Embrapa]:
«Сорта декоративной пассифлоры выведены путём генетического усовершенствования, включающего скрещивание различных видов. Например, BRS Rubiflora выведена в результате скрещивания местных видов с красными цветками с Амазонки и с белыми цветами, растущими в саванне».
Специалисты отобрали пять лучших сортов, соответствующих характеристикам декоративных цветов. У них яркая окраска, они устойчивы к болезням и могут цвести круглый год.
[Фабиу Фалейру, агроном компании Embrapa]:
«В настоящее время любой ландшафтный дизайнер может заказать эти сорта. Мы охватываем Бразилию с севера на юг. У нас есть возможность доставлять эти растения по почте или курьером».
Декоративная пассифлора предназначена для озеленения больших территорий как в городах, так и в сельской местности. Её можно сажать вдоль заборов, вокруг беседок и у стен зданий.
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