В нидерландском районе Занстад прошёл снег, а потом установилась ясная погода. Такие перемены заставили людей позабыть..

[туристка]:

«Мне очень нравится. Я не люблю дождь и не люблю сидеть дома, поэтому сейчас радуюсь солнцу и снегу». [туристка]:

«Из-за карантина люди были немного грустными, ничего не происходило, а теперь хоть какие-то перемены!»

В нидерландском районе Занстад прошёл снег, а потом установилась ясная погода. Такие перемены заставили людей позабыть о карантине и выйти на прогулку. Многие приезжают в живописную деревню Зансе-Сханс. Здесь можно полюбоваться старинными голландскими ветряными мельницами.

В музее под открытым небом можно увидеть мельницы и дома, построенные в XVII-XVIII веках. Всего здесь примерно 30 строений. Их перевезли сюда в 60-х годах прошлого столетия.

В деревне есть мастерская по изготовлению голландской обуви, старинная сыроварня и функционирующие мельницы, которые были отреставрированы.

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