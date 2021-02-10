Снег, солнце и мельницы: нидерландцы радуются погоде и выходят гулять
В нидерландском районе Занстад прошёл снег, а потом установилась ясная погода. Такие перемены заставили людей позабыть..
Дата загрузки: 2021-02-10
[туристка]:
«Мне очень нравится. Я не люблю дождь и не люблю сидеть дома, поэтому сейчас радуюсь солнцу и снегу».
[туристка]:
«Из-за карантина люди были немного грустными, ничего не происходило, а теперь хоть какие-то перемены!»
В музее под открытым небом можно увидеть мельницы и дома, построенные в XVII-XVIII веках. Всего здесь примерно 30 строений. Их перевезли сюда в 60-х годах прошлого столетия.
В деревне есть мастерская по изготовлению голландской обуви, старинная сыроварня и функционирующие мельницы, которые были отреставрированы.
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