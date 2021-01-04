В Самарской области разводят новую породу собак – святорусский вой

Эти собаки – представители новой породы под названием «святорусский вой» или иначе «воин Святой Руси». Их разводят в духовно-культурном центре «Богатырская слобода» в Самарской области.

Всё началось с собаки по кличке Вой, которую 18 лет назад купил отец Феоктист – в миру Александр Петров. В жилах пса текла кровь волка и немецкой овчарки. Он был хорошим охранником и в то же время дружелюбно относился к людям. Родилась идея вывести породу, подобную той, что существовала в Древней Руси.

[Александр Петров, глава кинологического центра]:

«Эти псы даже сражались в боях, когда приходилось сталкиваться с противником. Помогали богатырям, если несколько противников сражались против нашего богатыря, отвести от него в сторону, чтобы он мог по очереди с каждым справиться. Вот такая была наша знаменитая служебная, именно богатырская древнерусская порода, которую мы решили восстановить».

В формировании породы святорусский вой также участвовали западносибирская лайка, американо-канадская белая овчарка и хаски. Породу зарегистрировали в июле прошлого года. Сейчас в слободе живут более 50 собак – это уже пятое поколение воев. Им дают древнерусские имена.

[Маргарита Инюткина, администратор «Богатырской слободы»]:

«Я даже вижу перекличку с русским характером. Как русский человек долго терпит. Он готов всех обнять, всех любить и так далее. Но если наступает какой-то предел, тогда приходится какие-то силовые методы применять – защищать Родину, свою семью, своих детей».

Святорусские вои – отличные сторожевые собаки, но и дружелюбия не утратили.

[Андрей Широков, смотритель собак]:

«Они людей очень любят. Они общительные очень, они любят обниматься. Они видят, что у нас тут люди тоже часто обнимаются: старых знакомых встречают с хлебом-солью, обнимаются. И подражая людям, тоже хлебосольно гостеприимствуя, на всех очень живо реагируют».

Заводчики продают щенков по цене от пяти до 30 тысяч рублей. В слободу также можно приехать, чтобы просто пообщаться с собаками. Смотрители говорят, что даже двухчасовая прогулка с воем помогает восстановить душевное равновесие и поднимает настроение.

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