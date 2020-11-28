Телеканал NTD

Две собаки знают, как избежать наказания. Весёлое видео

Две собаки знают, как избежать наказания. Весёлое видео
Две собаки знают, как избежать наказания. Весёлое видео

Хозяйка двух бульдогов Софии и Оливера обнаружила в комнате беспорядок. На вопрос женщины: «Кто это сделал?» у них уже был отработанный трюк.


Услышав вопрос хозяйки, собаки одновременно упали на спины и лежали неподвижно, словно мёртвые. Хозяйка предложила им еду, и это прозвучало как волшебное слово: собаки сразу встали на четыре лапы. Но как только она снова спрашивала о том, кто устроил беспорядок, они опять падали на спину. Так повторялось несколько раз, и женщина едва сдерживала смех. Смотрите видео.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне