Две собаки знают, как избежать наказания. Весёлое видео

Хозяйка двух бульдогов Софии и Оливера обнаружила в комнате беспорядок. На вопрос женщины: «Кто это сделал?» у них уже был отработанный трюк.





Услышав вопрос хозяйки, собаки одновременно упали на спины и лежали неподвижно, словно мёртвые. Хозяйка предложила им еду, и это прозвучало как волшебное слово: собаки сразу встали на четыре лапы. Но как только она снова спрашивала о том, кто устроил беспорядок, они опять падали на спину. Так повторялось несколько раз, и женщина едва сдерживала смех. Смотрите видео.

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