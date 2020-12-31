На юго-востоке США восстанавливают некогда обширные леса болотных сосен
В девяти юго-восточных штатах США восстанавливают леса болотных сосен, которые также называют длиннохвойными. До прихода европейцев..
Дата загрузки: 2020-12-31
[Кэрол Денхоф, президент организации Longleaf Alliance]:
«К середине 90-х годов осталось примерно 12 тысяч квадратных километров лесов с болотными соснами. Благодаря совместной работе с организацией America’s Longleaf эта территория увеличилась до 20 тысяч квадратных километров».
Болотные сосны отличаются от других хвойных деревьев исключительной пожароустойчивостью. Они также очень глубоко пускают корни, поэтому способны переживать ураганы и торнадо.
Однако молодые саженцы не успевают вырастать, поскольку их затеняют другие быстрорастущие деревья. Поэтому лесничие расчищают территории для длиннохвойных сосен.
Возрождение сосновых лесов также важно для сохранения различных видов животных, в том числе редких кокардовых дятлов, сосновых змей и сухопутных черепах-гофер.
[Кэрол Денхоф, президент организации Longleaf Alliance]:
«Восстанавливая экосистему, мы защищаем не только деревья, но и много видов животных, которые живут среди болотных сосен».
К 2025 году на юго-востоке США планируется восстановить ещё 20 тысяч квадратных километров лесов с болотными соснами.
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