На юго-востоке США восстанавливают некогда обширные леса болотных сосен

В девяти юго-восточных штатах США восстанавливают леса болотных сосен, которые также называют длиннохвойными. До прихода европейцев..

[Кэрол Денхоф, президент организации Longleaf Alliance]:

«К середине 90-х годов осталось примерно 12 тысяч квадратных километров лесов с болотными соснами. Благодаря совместной работе с организацией America’s Longleaf эта территория увеличилась до 20 тысяч квадратных километров».

В девяти юго-восточных штатах США восстанавливают леса болотных сосен, которые также называют длиннохвойными. До прихода европейцев эти деревья занимали здесь территорию в 365 тысяч квадратных километров.

Болотные сосны отличаются от других хвойных деревьев исключительной пожароустойчивостью. Они также очень глубоко пускают корни, поэтому способны переживать ураганы и торнадо.

Однако молодые саженцы не успевают вырастать, поскольку их затеняют другие быстрорастущие деревья. Поэтому лесничие расчищают территории для длиннохвойных сосен.

Возрождение сосновых лесов также важно для сохранения различных видов животных, в том числе редких кокардовых дятлов, сосновых змей и сухопутных черепах-гофер.

[Кэрол Денхоф, президент организации Longleaf Alliance]:

«Восстанавливая экосистему, мы защищаем не только деревья, но и много видов животных, которые живут среди болотных сосен».

К 2025 году на юго-востоке США планируется восстановить ещё 20 тысяч квадратных километров лесов с болотными соснами.

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