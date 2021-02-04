Лесной пожар в Западной Австралии: сгорело более 70 домов
Некогда живописные виды сельской местности недалеко от австралийского города Перт теперь больше напоминают постапокалиптические. Сгоревшие дома,..
Дата загрузки: 2021-02-04
Огонь выжег уже более 9 тысяч гектаров территории. Сгорело более 70 жилых домов.
[Джули, эвакуировавшаяся]:
«Вчера заблокировали дорогу к нашему дому, и мы не смогли туда проехать. Нам просто сказали уезжать, и мы поехали с тем, что было в машине. Отвезли кошек в приют в Мундаринге. Дома ещё остались куры. Мы вообще не знаем, что происходит и сможем ли мы вернуться домой за вещами».
Тысячи человек получили предписание эвакуироваться. Это при том, что в регионе действует строгий карантин из-за пандемии коронавируса.
[Марк Макгован, премьер-министр штата Западная Австралия]:
«Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией: полный локдаун и пожары. Это пугает, и для нас это испытание. Огонь уже разрушает наши общины».
[Пейдж Дженнер, эвакуировавшаяся]:
«Все соседи были на ногах, мы поливали сад из шланга и через 10-12 часов подумали, что всё будет нормально, но, к сожалению, вышло наоборот, и мы резко оказались в красной зоне эвакуации. Машина уже была загружена, и мы приехали сюда в безопасное место».
Власти предупреждают, что худшее, скорее всего, ещё впереди.
[Скот Моррисон, премьер-министр Австралии]:
«Опасность сохраняется, предупреждение об опасности остаётся в силе, поскольку лесной пожар продолжает быстро распространяться. Прогнозируют неблагоприятную погоду, включая высокие температуры и порывистый ветер. Сейчас огонь тушат более 220 пожарных. Также наземным экипажам отправили поддержку с воздуха».
О человеческих жертвах сообщений нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
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