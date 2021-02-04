Лесной пожар в Западной Австралии: сгорело более 70 домов

Некогда живописные виды сельской местности недалеко от австралийского города Перт теперь больше напоминают постапокалиптические. Сгоревшие дома,..

Некогда живописные виды сельской местности недалеко от австралийского города Перт теперь больше напоминают постапокалиптические. Сгоревшие дома, выжженные пастбища. В штате Западная Австралия с большой скоростью распространяется лесной пожар.

Огонь выжег уже более 9 тысяч гектаров территории. Сгорело более 70 жилых домов.

[Джули, эвакуировавшаяся]:

«Вчера заблокировали дорогу к нашему дому, и мы не смогли туда проехать. Нам просто сказали уезжать, и мы поехали с тем, что было в машине. Отвезли кошек в приют в Мундаринге. Дома ещё остались куры. Мы вообще не знаем, что происходит и сможем ли мы вернуться домой за вещами».

Тысячи человек получили предписание эвакуироваться. Это при том, что в регионе действует строгий карантин из-за пандемии коронавируса.

[Марк Макгован, премьер-министр штата Западная Австралия]:

«Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией: полный локдаун и пожары. Это пугает, и для нас это испытание. Огонь уже разрушает наши общины». [Пейдж Дженнер, эвакуировавшаяся]:

«Все соседи были на ногах, мы поливали сад из шланга и через 10-12 часов подумали, что всё будет нормально, но, к сожалению, вышло наоборот, и мы резко оказались в красной зоне эвакуации. Машина уже была загружена, и мы приехали сюда в безопасное место».

Власти предупреждают, что худшее, скорее всего, ещё впереди.

[Скот Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Опасность сохраняется, предупреждение об опасности остаётся в силе, поскольку лесной пожар продолжает быстро распространяться. Прогнозируют неблагоприятную погоду, включая высокие температуры и порывистый ветер. Сейчас огонь тушат более 220 пожарных. Также наземным экипажам отправили поддержку с воздуха».

О человеческих жертвах сообщений нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

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