В Санкт-Петербурге экологично разбирают старые вещи в квартирах

На первый взгляд, всем этим старым вещам прямая дорога на свалку. Но у петербурженки Вероники иное..

[Вероника Мадьярова, автор проекта «Непропало»]:

«Экологично – это значит, что всё, что не нужно хозяевам, всё что должно покинуть это пространство, идёт в дело так или иначе. Вещи продаются, отдаются на благотворительность, перерабатываются, и по возможности ничего не пропадает».

На первый взгляд, всем этим старым вещам прямая дорога на свалку. Но у петербурженки Вероники иное мнение. Она предлагает услуги по экологичному разбору содержимого квартир, домов и других помещений.

Вероника долго занималась переработкой вторсырья и раздельным сбором мусора. Однажды поняла, что промышленной переработки отходов недостаточно для продления жизни ненужных вещей.

В июне прошлого года она запустила проект «Непропало». К Веронике часто обращаются люди, получившие квартиру по наследству. У кого-то нет времени разбирать старые вещи, а кто-то боится, что не сможет расстаться с ненужным.

Клиенты говорят, что услуга обходится не дороже вызова бригады, которая просто вывезет содержимое квартиры на помойку.

[Дарья Герш, клиентка]:

«Я не могу назвать цену вплоть до рубля, но это был бы тот же порядок денег, а вещи оказались бы где-нибудь в лучшем случае на помойке, которая официальная, и там много лет не разлагались бы. В худшем случае – в лесу, когда мы ходим по лесу, собираем грибы и видим нелегальные свалки».

При этом клиенты могут даже вернуть часть потраченных денег, если поручат продать свои вещи. Старую одежду охотно покупают некоторые специализированные магазины, торгующие секонд-хендом.

[Сергей Ушан, стилист]:

«Бизнес Вероники и бизнес этого магазина – это канал, в котором потребители со специфическими запросами могут встретить то, что в другом случае им было бы сложнее (найти). Ну а здесь ещё и ситуация некоего выбора».

Команда «Непропало» находит применение почти всем вещам. Выбрасывают только крупногабаритную мебель и старый пластик, который не подлежит переработке. Но вот мебель поменьше может обрести вторую жизнь, как это кресло.

[Светлана Михайлова, реставратор мебели]:

«Я увидела его на фотографии у Вероники как раз. Я представила, каким оно будет – не таким, каким оно было, а таким, каким оно будет. И вот за неделю оно родилось заново».

За полгода команда разобрала более десяти квартир в Санкт-Петербурге. Услуги стоят от десяти до 27 тысяч рублей.

Короткая ссылка на эту страницу: