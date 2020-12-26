Кот, спасённый на мусорном конвейере в Ульяновске, получил министерскую должность
В Ульяновске сортировщики мусора спасли кота, который в противном случае мог попасть в сепаратор. История закончилась..
Дата загрузки: 2020-12-26
В Ульяновске сортировщики мусора спасли кота, который в противном случае мог попасть в сепаратор. История закончилась для кота даже ещё более удачно – его неофициально назначили на высокую должность в местном министерстве природы.
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