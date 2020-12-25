Детям Кот-д’Ивуара Санта дарит темнокожих кукол

Эти маленькие жители Кот-д'Ивуара выстроились к Санта-Клаусу за подарками. Но в этот раз их ждёт сюрприз...

Эти маленькие жители Кот-д’Ивуара выстроились к Санта-Клаусу за подарками. Но в этот раз их ждёт сюрприз. Они получают не простых кукол, а таких же, как и они – темнокожих.

Поставляет такие местная компания которая специализируется на куклах-африканках, а также игрушках, которые отражают культуру страны.

Директор фирмы надеется, что это поможет детям полюбить себя такими, какие они есть.

[Сара Кулибали, директор компании Naima Dolls]:

«Сегодня мы хотим дать будущему поколению инструменты, которые позволят им делать правильный выбор. Я никому не указываю, как поступать, я просто хочу, чтобы дети поняли, что они красивы и что их культура прекрасна и богата. Я надеюсь, что с этой точки зрения они будут принимать полностью осознанные решения».

Куклы названы в честь разных регионов Кот-д’Ивуара. К продаже их готовят 20 молодых женщин, которые работают на предприятии. В этом году им пришлось изрядно потрудиться, чтобы удовлетворить повышенный спрос покупателей.

Причём такие игрушки приобретают на подарки не только местным детям.

[покупательница]:

«Мне предстоит поездка в другую страну. Я решила подарить темнокожие куклы двум белым девочкам. Мне кажется, эти игрушки уникальны, и детям они понравятся именно по причине их уникальности».

Компания существует уже пять лет. В год поставляет до 150 тысяч кукол. При этом само производство сосредоточено в Китае и Испании. Однако владелица фирмы надеется уже в ближайшие несколько лет открыть фабрику и в Кот-д’Ивуаре, поскольку спрос на такие игрушки продолжает расти.

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