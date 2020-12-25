NORAD сообщает о передвижениях Санта-Клауса на оленьей упряжке

[Майкл Дж. Дьюмонт, вице-адмирал]:

«Он пролетел мимо Международной космической станции и помахал рукой тем, кто там находится. Он также пролетел над Азиатско-Тихоокеанским регионом, Новой Зеландией и Австралией. Прямо сейчас он в Китае и скоро направится на запад, а потом приблизится к Северной и Южной Америке».

Санта-Клаус, несмотря на пандемию, совершает кругосветное путешествие на оленях, чтобы доставить рождественские подарки детям. Его передвижение, как обычно, отслеживает NORAD – командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Вот уже 65 лет NORAD сообщает о передвижениях Санты на оленьей упряжке в реальном времени. Обычно в штаб-квартире командования в Колорадо-Спрингс более тысячи добровольцев принимают звонки от детей, желающих узнать о путешествии рождественского дедушки или отправить ему сообщение.

В этом году волонтёрам выдали мобильные телефоны, и они выполняют свою миссию из дома. А Санта-Клаус разносит подарки в защитной маске.

[Майкл Дж. Дьюмонт, вице-адмирал]:

«Санта всегда осторожен во всех делах и в том, как осуществляет свою миссию. Поэтому, думаю, он соблюдает все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя и оленей».

Волонтёры отвечают также на электронные письма и сообщения в социальных сетях.

[Майкл Дж. Дьюмонт, вице-адмирал]:

«Из года в год вопросы похожи. Дети рассказывают, что не всегда слушались, и спрашивают, не останутся ли без подарка от Санты. Часто они хотят просто поговорить о своей жизни, о том, как у них всё хорошо в семье, и надеются, что Санта навестит их. Иногда дети жалуются на брата или сестру».

Традиция отслеживания маршрута Санты началась в 1955 году, когда одна торговая сеть поместила объявление в газете Колорадо-Спрингс. В нём с ошибкой указали номер телефона, по которому можно позвонить Санте. Дети стали попадать в центр командования воздушно-космической обороны. Военные не растерялись и стали сообщать всем звонившим о текущем местоположении Санта-Клауса.

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