Спасённого мусорщиками кота сделали заместителем министра

Если бы сортировщик мусора Михаил работал спустя рукава, то кое-кому было бы не выжить. На линии..

[Михаил Тукаш, работник мусорного завода]:

«Вышло чисто случайно. Мы должны каждый мешок разрезать и посмотреть на наличие металла. Собираем металл. Просто всё это вышло случайно».

Если бы сортировщик мусора Михаил работал спустя рукава, то кое-кому было бы не выжить. На линии предсортировки «Горкомхоза» в Ульяновске мужчина спас кота. Кто-то выкинул животное в мусорном пакете. Если бы не бдительность Михаила, кот попал бы в сепаратор.

Кот не пострадал, но был сильно напуган. Сотрудники мусороперерабатывающего предприятия тоже были в шоке от такой находки.

[Михаил Тукаш, работник мусорного завода]:

«Так нельзя делать. Они живые, они всё это чувствуют, они боятся, им страшно».

Кот оказался здоровым, упитанным и ухоженным. О находке сообщили местные СМИ, и уже скоро он стал знаменит. Его забрало к себе Министерство природы и цикличной экономики региона. Кота также неофициально назначили на высокую должность.

[Гульнара Рахматулина, министр природы Ульяновской области]:

«Мы его забираем в своё министерство. Мы ему уже определили место. Он у нас будет заместитель министра по охране животного мира. Жить будет непосредственно в своём министерстве, и мы, сотрудники ведомства, будем полностью за него нести ответственность».

Судя по фото, кот освоился быстро и не преминул в прямом смысле слова облюбовать министерское кресло.

Ведомство также объявило общенациональный конкурс на лучшую кличку для него.

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