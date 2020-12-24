Итальянские реставраторы спасают средневековые фрески Джотто

Средневековые фрески Джотто и его учеников спасают от разрушения в базилике Святого Франциска в итальянском городе..

Средневековые фрески Джотто и его учеников спасают от разрушения в базилике Святого Франциска в итальянском городе Ассизи. На них изображены сцены из жизни Марии Магдалины, а также воскрешение Лазаря.

[Серджио Фусетти, руководитель реставрационных работ]:

«Мы находимся в капелле Марии Магдалины, в нижней части базилики Святого Франциска в Ассизи. Джотто расписал её сразу после капеллы Скровеньи (в Падуе) в 1307 году. Капелла Скровеньи была завершена в 1305 году. Джотто прибыл сюда в 1307 году, чтобы создать серию прекрасных фресок».

Несколько лет назад во время проверки специалисты выяснили, что штукатурка вместе с росписью отслаивается от стен. В этой местности периодически происходят землетрясения, и фрески могут погибнуть даже при слабых толчках. Решили проводить реставрацию. Она первая за полвека.

[Серджио Фусетти, руководитель реставрационных работ]:

«После очистки поверхности мы переходим к уплотнению. Мы проделываем крошечные отверстия, используя пластиковый шприц. С помощью таких же вводят инъекции лекарств. Мы вводим связующий материал из акриловой смолы».

Джотто ди Бондоне – итальянский художник и архитектор. Он стал основоположником эпохи Проторенессанса. Вместо плоских иконописных изображений мастер создавал объёмные, более реалистичные.

Реставраторы считают работу с фресками большой привилегией.

[Сара Панцино, реставратор]:

«Мы осознаём это каждый день. В то же время это большая ответственность, потому что мы непосредственно контактируем с произведениями искусства и можем понимать и открывать их для себя».

Базилика Святого Франциска была построена в период с 1228 по 1253 год. Её украшают десять тысяч квадратных метров фресок, написанных мастерской Джотто, а также художниками Чимабуэ, Симоне Мартини и Пьетро Лоренцетти.

[Серджио Фусетти, руководитель реставрационных работ]:

«Каждый называющий себя художником должен приехать в базилику, потому что здесь собрана вся история средневекового искусства».

Базилика вместе с монастырём Сакро-Конвенто в Ассизи внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм также считается одним из шести великих базилик Католической церкви.

Короткая ссылка на эту страницу: