Ватные ёлочные игрушки снова в цене

Ватные ёлочные игрушки когда-то были в России популярными украшениям. Эту традицию завезли в XIX веке из..

[Светлана Моднова, сотрудница мануфактуры «Московская игрушка»]:

«Вот сейчас, буквально последние пять лет игрушка ватная как ценность набирает обороты. С одной стороны, это коллекционная игрушка. Есть коллекционеры, которые их закупают, подбирают коллекции, начиная с дореволюционных игрушек. С другой стороны, это всё-таки семейная традиция. Это традиция, которую мы сейчас возрождаем, потому что с кем бы ты ни говорил, из десяти человек девять обязательно скажут, что в моём детстве, в моей семье был ватный Дед Мороз».

Ватные ёлочные игрушки когда-то были в России популярными украшениям. Эту традицию завезли в XIX веке из Германии, но в конце прошлого столетия она была утрачена. Теперь же её возвращают к жизни на фабрике в Москве.

Мануфактура «Московская игрушка» открылась в ноябре. Под одной крышей собрались мастерицы, которые раньше работали по одиночке. Теперь делятся опытом и идеями. Сообща делают до тысячи игрушек в месяц.

В производстве помимо ваты используют клей, проволоку, глину и акриловые краски.

[Людмила Комарова, сотрудница мануфактуры «Московская игрушка»]:

«Заваривается клейстер, кто-то его кипятит, кто-то заваривает кипятком. То есть готовится вата, готовится заготовка для игрушки. На проволочном каркасе делается основа из белой ваты, а потом уже постепенно игрушка обретает одежду».

В руках мастериц рождаются Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи, а также символы Нового года.

[Марина Фредова, сотрудница мануфактуры «Московская игрушка»]:

«Это очень благодарный, тёплый материал. Действительно, получаются очень душевные игрушки с отсылом к нашему прошлому, к нашим бабушкам, дедушкам, папам и мамам».

Новогодние украшения стоят от 1000 до 3500 рублей.

Фабрика также планирует открыть музей ватной игрушки. Среди экспонатов будут копии изделий прошлого века, включая дореволюционные.

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