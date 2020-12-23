Ватные ёлочные игрушки снова в цене
Ватные ёлочные игрушки когда-то были в России популярными украшениям. Эту традицию завезли в XIX веке из..
Дата загрузки: 2020-12-23
[Светлана Моднова, сотрудница мануфактуры «Московская игрушка»]:
«Вот сейчас, буквально последние пять лет игрушка ватная как ценность набирает обороты. С одной стороны, это коллекционная игрушка. Есть коллекционеры, которые их закупают, подбирают коллекции, начиная с дореволюционных игрушек. С другой стороны, это всё-таки семейная традиция. Это традиция, которую мы сейчас возрождаем, потому что с кем бы ты ни говорил, из десяти человек девять обязательно скажут, что в моём детстве, в моей семье был ватный Дед Мороз».
Мануфактура «Московская игрушка» открылась в ноябре. Под одной крышей собрались мастерицы, которые раньше работали по одиночке. Теперь делятся опытом и идеями. Сообща делают до тысячи игрушек в месяц.
В производстве помимо ваты используют клей, проволоку, глину и акриловые краски.
[Людмила Комарова, сотрудница мануфактуры «Московская игрушка»]:
«Заваривается клейстер, кто-то его кипятит, кто-то заваривает кипятком. То есть готовится вата, готовится заготовка для игрушки. На проволочном каркасе делается основа из белой ваты, а потом уже постепенно игрушка обретает одежду».
В руках мастериц рождаются Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи, а также символы Нового года.
[Марина Фредова, сотрудница мануфактуры «Московская игрушка»]:
«Это очень благодарный, тёплый материал. Действительно, получаются очень душевные игрушки с отсылом к нашему прошлому, к нашим бабушкам, дедушкам, папам и мамам».
Новогодние украшения стоят от 1000 до 3500 рублей.
Фабрика также планирует открыть музей ватной игрушки. Среди экспонатов будут копии изделий прошлого века, включая дореволюционные.
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