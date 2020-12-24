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Подарок на Рождество: слоны раздали тайским детям маски для лица

Подарок на Рождество: слоны раздали тайским детям маски для лица

В тайской провинции Аюттхая слоны и погонщики в костюмах Санты поздравляют учеников начальной школы с Рождеством...

Дата загрузки: 2020-12-24

В тайской провинции Аюттхая слоны и погонщики в костюмах Санты поздравляют учеников начальной школы с Рождеством. В этом году толстопятые раздают детям защитные маски.

[Иттхи Панкхавламе, управляющий дворцом слонов Аюттхая]:
«Эти четыре слона представляют тайского Санта-Клауса. Они хотят побудить людей носить маски, мыть руки и следовать указаниям правительства. В этом году тайские слоны сильно пострадали от пандемии. Когда эпидемия COVID закончится, мы тепло поприветствуем возвращающихся туристов».

В этом году слонов на территорию школы не пустили, поэтому они раздают маски на улице.

[школьница]:
«Я люблю слонов, потому что они смешные и милые. По-моему, они классные».

Обычно в рождественский сезон слоны и погонщики обходят несколько школ и дарят ученикам игрушки и сладости. В Таиланде серых исполинов считают священными животными. Дети всегда рады получать от них подарки.
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