Санта-Клаус желает людям здоровья и советует не забывать о других

Санта-Клаус в финской Лапландии завершил все рождественские приготовления. Перед тем как отправиться в путь вместе с..

[Санта-Клаус]:

«Мы все пережили трудные времена и разные ситуации. Надеюсь, рождественские праздники принесут немного облегчения в это особенное время».

Санта-Клаус в финской Лапландии завершил все рождественские приготовления. Перед тем как отправиться в путь вместе с оленем Рудольфом, он по традиции обратился к миру.

Добрый дедушка советует отвлечься от забот и провести Рождество с близкими. При этом нужно вспомнить всех друзей и родственников, и даже просто знакомых. В праздники никто не должен быть одиноким.

Санта говорит, что год был тяжёлым и для детей. Он просит родителей уделять им больше внимания.

[Санта-Клаус]:

«Среди просьб подарить игрушки и технику я видел много желаний проводить больше времени с родителями и делать всё вместе. Теперь я желаю всем счастливого и мирного Рождества. Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы. Не забывайте следовать всем важным рекомендациям и инструкциям».

В этом году в кругосветное рождественское путешествие Санту провожают только весёлые эльфы.

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