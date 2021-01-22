В Италии выпустили монету номиналом 2 евро, посвящённую медикам

Монетный двор Италии выпустил новую монету номиналом два евро, посвящённую медикам. Во время пандемии они оказались..

Монетный двор Италии выпустил новую монету номиналом два евро, посвящённую медикам. Во время пандемии они оказались на передовой в борьбе с коронавирусом. При этом в первую волну распространения COVID-19 Италия стала эпицентром эпидемии в Европе.

На реверсе монеты изображены два медика в масках – мужчина и женщина. Над ними по-итальянски выгравировано слово «спасибо», а рядом изображено сердечко.

Дизайнер монеты – Клаудия Момони.

[Клаудия Момони, дизайнер монеты]:

«В прошлом году из-за COVID-19 у нас разразилась трагедия. Министерство экономики решило выпустить памятную монету, чтобы поблагодарить всех медиков. Они очень усердно работали и продолжают работать ради нас и нашего здоровья. Поэтому эта монета очень мне дорога. Для меня важно поблагодарить этих людей».

Планируется отчеканить три миллиона монет. В обращение они поступят в мае или июне. Также монетный двор выпустит несколько тысяч коллекционных экземпляров. Их выставят на продажу.

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