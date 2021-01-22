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В Италии выпустили монету номиналом 2 евро, посвящённую медикам

В Италии выпустили монету номиналом 2 евро, посвящённую медикам

Монетный двор Италии выпустил новую монету номиналом два евро, посвящённую медикам. Во время пандемии они оказались..

Дата загрузки: 2021-01-22

Монетный двор Италии выпустил новую монету номиналом два евро, посвящённую медикам. Во время пандемии они оказались на передовой в борьбе с коронавирусом. При этом в первую волну распространения COVID-19 Италия стала эпицентром эпидемии в Европе.

На реверсе монеты изображены два медика в масках – мужчина и женщина. Над ними по-итальянски выгравировано слово «спасибо», а рядом изображено сердечко.

Дизайнер монеты – Клаудия Момони.

[Клаудия Момони, дизайнер монеты]:
«В прошлом году из-за COVID-19 у нас разразилась трагедия. Министерство экономики решило выпустить памятную монету, чтобы поблагодарить всех медиков. Они очень усердно работали и продолжают работать ради нас и нашего здоровья. Поэтому эта монета очень мне дорога. Для меня важно поблагодарить этих людей».

Планируется отчеканить три миллиона монет. В обращение они поступят в мае или июне. Также монетный двор выпустит несколько тысяч коллекционных экземпляров. Их выставят на продажу.
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